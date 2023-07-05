Как известно, новые игровые видеоадаптеры NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 снабжаются всего лишь 8 линиями PCIe 4.0, что в теории может стать «бутылочным горлышком» для владельцев систем, оснащённых устаревшей версией интерфейса: специалист ресурс RandomGaminginHD решил на практике проверить, снизится ли значение fps для RTX 4060 при использовании PCIe 3.0, либо же обладателям старых ПК не стоит волноваться.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Помимо искомой видеокарты, тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i5-12400F и модули оперативной памяти DDR4-3200 общим объёмом в 32 Гбайт, а для сравнения был добавлен ещё и видеоадаптер GeForce RTX 2060.
Исходя из результатов тестов в разрешении 1080p при максимальных/высоких настройках качества графики, разницы в производительности между PCIe 4.0 и 3.0 в разрезе среднего значения кадровой частоты в большинстве представленных тайтлов либо нет вовсе, либо она не слишком велика: наибольшее расхождение в пользу более свежей версии интерфейса имеется в Far Cry 6 (5.5 %) и The Last of Us (6.1 %). Похожая ситуация наблюдается и с показателем «1 %».
При изучении же значений «0.1 %» ситуация чуть менее радужная: падение fps при задействовании PCIe 3.0 может достигать 12.5 % (Far Cry 6) и даже 19.0 % (Hogwarts Legacy). Впрочем, в остальных тестируемых играх снижение не превышает 6-7 %.
Источник изображений: YouTube, RandomGaminginHD
Таким образом, владельцы старых систем, снабжённых интерфейсом PCIe 3.0, рассчитывающие приобрести GeForce RTX 4060, хоть и могут столкнуться с падением производительности в ряде случаев, однако в большинстве игр оно будет не слишком значительным. Впрочем, учитывая сравнительно высокий ценник новинки на фоне стоимости моделей прошлых поколений, возможно, стоит обратить свой взор на её предшественниц, оснащённых полноценными 16 линиями PCIe.