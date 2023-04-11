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Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
Наглядный пример того, что видеопамяти много не бывает.
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Оснащение ряда моделей графических адаптеров объёмом видеопамяти «на будущее» не всегда находит положительный отклик со стороны некоторых геймеров, привыкших всё получать «здесь и сейчас», однако тестирование специалистов ресурса Hardware Unboxed наглядно показывает, что дополнительный объём видеобуфера никогда не помешает.

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Источник изображения: Pixabay

Для своих тестов специалисты источника использовали не так давно дебютировавший игровой настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оперативную память DDR5-6000 (CL30) общим объёмом 32 Гбайт, а в качестве основных «звёзд» выступали графические адаптеры NVIDIA GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6800, оснащённые 8 и 16 Гбайт видеопамяти соответственно.

Взглянув на результаты тестов, можно отметить, что, хотя на момент своего дебюта в 2020 году Radeon RX 6800 была не слишком быстрее GeForce RTX 3070, при этом предлагаясь на $80 дороже по сравнению с конкуренткой, однако спустя несколько лет представительница «красной команды», благодаря наличию целых 16 Гбайт памяти, в ряде игр выглядит на голову выше своей оппонентки: наиболее яркими примерами становятся тайтлы The Last of Us Part I, A Plague Tale: Requiem и The Callisto Protocol, где с активной трассировкой лучей при максимальных настройках качества графики 8-гигабайтная модель от NVIDIA демонстрирует удручающие результаты в разрезе показателя минимального fps при разрешении 1080p и 1440p – в связи с наличием статтеров комфортно играть в данные тайтлы практически невозможно.

Чуть лучше ситуация в Hogwarts Legacy и Forspoken: если изучить представленные результаты, в данных игровых приложениях GeForce RTX 3070 чувствует себя вполне неплохо, однако опубликованные графики весьма обманчивы — по словам исследователей, им пришлось столкнуться с миганием или банальным отсутствием ряда текстур, что, вероятно, вызвано, сравнительно скромным объёмом видеопамяти. С Radeon RX 6800 подобных проблем не наблюдалось.

Для ремейка популярной игры Resident Evil 4, как уже отмечалось ранее, видеобуфера в 8 Гбайт даже в разрешении 1080p при максимальных настройках качества графики с задействованием трассировки лучей явно не хватит — игра выдаст ошибку и не станет запускаться, что и было подтверждено специалистами Hardware Unboxed. Что касается Radeon RX 6800 с её 16 Гбайт, то даже в разрешении 1440p видеокарта обеспечивает комфортный игровой процесс.

Впрочем, в ряде тайтлов не всё так плохо, а иногда GeForce RTX 3070 и вовсе выходит вперёд при использовании технологии трассировки лучей, что заметно, например, в Returnal или Dying Light 2 Stay Human.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

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Таким образом, приобретать видеокарту с 8 Гбайт «на борту» для производительной геймерской сборки не стоит, несмотря на то, что производители подчас пытаются навязать покупателю подобный товар — «входным билетом» в современный игровой мир станет модель, оснащённая 12 или даже 16 Гбайт видеопамяти. Естественно, из ассортимента Intel, NVIDIA и AMD видеоадаптеры с видеобуфером в 8 Гбайт в обозримом будущем вряд ли исчезнут, однако уделом таких моделей должен стать начальный сегмент.

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#amd #nvidia #geforce rtx 3070 #radeon rx 6800
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