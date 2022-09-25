Уровень быстродействия новинок весьма высок.

До падения эмбарго на публикацию обзоров, посвящённых возможностям не так давно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen 7000, осталось всего несколько часов, однако небольшие порции информации «просачиваются» уже сейчас: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались данные, иллюстрирующие уровень быстродействия новинок в популярном тестовом пакете Cinebench.

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Источник изображения: AnandTech

Помимо всей линейки настольных процессоров Ryzen 7000 со стоковыми настройками, использовалась премиальная материнская плата на базе чипсета X670E и пара модулей оперативной памяти G.Skill DDR5-6000 общим объёмом в 32 Гбайт.

Исходя из представленных данных, превосходство представителей семейства Raphael над своими предшественниками весьма впечатляет: так, в однопоточном состязании Cinebench преимущество достигает 28 %, а в многопоточной дисциплине модели, основанные на микроархитектуре Zen 4, оказываются быстрее CPU на базе Zen 3 вплоть до 44 %.

Источник изображений: VideoCardz

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Ожидается, что завтра сеть наводнит несметное количество материалов, приоткрывающих завесу тайны над новыми возможностями и уровнем производительности настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 как в прикладных задачах, так и в игровых приложениях, в том числе с задействованием встроенной графической подсистемы.