До падения эмбарго на публикацию обзоров, посвящённых возможностям не так давно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen 7000, осталось всего несколько часов, однако небольшие порции информации «просачиваются» уже сейчас: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались данные, иллюстрирующие уровень быстродействия новинок в популярном тестовом пакете Cinebench.
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Источник изображения: AnandTech
Помимо всей линейки настольных процессоров Ryzen 7000 со стоковыми настройками, использовалась премиальная материнская плата на базе чипсета X670E и пара модулей оперативной памяти G.Skill DDR5-6000 общим объёмом в 32 Гбайт.
Исходя из представленных данных, превосходство представителей семейства Raphael над своими предшественниками весьма впечатляет: так, в однопоточном состязании Cinebench преимущество достигает 28 %, а в многопоточной дисциплине модели, основанные на микроархитектуре Zen 4, оказываются быстрее CPU на базе Zen 3 вплоть до 44 %.
Источник изображений: VideoCardz
Ожидается, что завтра сеть наводнит несметное количество материалов, приоткрывающих завесу тайны над новыми возможностями и уровнем производительности настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 как в прикладных задачах, так и в игровых приложениях, в том числе с задействованием встроенной графической подсистемы.