Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад видеокарта среднего ценового сегмента AMD Radeon RX 5500 XT наконец появилась на полках магазинов, тем самым дав старт публикации множества тестов от ряда именитых (и не очень) ресурсов. Стоит напомнить, что модель базируется на графическом чипе Navi 14 с 22 вычислительными блоками и возможностью разгона до 1845 МГц, при этом новинка выпускается в двух вариациях — с 4 и 8 Гбайт видеопамяти «на борту». AMD посчитала, что видеокарте совсем не обязательно иметь в своём распоряжении полноценный интерфейс PCIe x16, предоставив новинке только 8 линий, зато PCIe версии 4.0, а специалисты сайта PC Games Hardware решили более подробно изучить данный вопрос.

реклама

Источник изображения: PC Games Hardware

реклама

Стоит напомнить, что процессоры Ryzen третьего поколения, помимо всего прочего, принесли в настольный сегмент поддержку интерфейса PCI Express 4-го поколения, в результате чего пропускная способность увеличилась вдвое по сравнению с предшествующей версией. Системы на базе Intel похвастаться данным нововведением пока не могут, полагаясь на старый добрый PCIe 3.0.

реклама

Для своих тестов специалисты ресурса вооружились процессором AMD Ryzen 5 3600, материнской платой ASUS TUF Gaming X570-Plus, оперативной памятью DDR4-3200 общим объёмом 16 Гбайт, а также видеокартами Sapphire RX 5500 XT Pulse OC 4G и Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8G. Переключение между режимами PCI Express производилось в BIOS. Замеры проводились в разрешении 1080p с использованием пакета драйверов Adrenalin 2020 Edition 19.12.2.

реклама

Результаты тестов оказались достаточно интересными: при использовании PCIe 4.0 для модели Radeon RX 5500 XT с 4 Гбайт видеопамяти прирост производительности составил от 10 % в Shadow of the Tomb Raider до 78 % в Far Cry: New Dawn. Вариант с 8 Гбайт «на борту» при смене версии интерфейса показал более скромные результаты, продемонстрировав наибольшее увеличение количества fps в Battlefield V — 10 %.

реклама

Особое внимание было уделено результатам тестирования новинок в шутере Wolfenstein: Youngblood, основанном на движке id Tech 6, особенностью которого является хранение в видеопамяти максимально возможного количества необходимых для конкретного уровня данных. Именно поэтому произведённые «замеры» наглядно показали не только различие между версиями PCIe, но и существенную прибавку при наличии 8 Гбайт памяти. Тем не менее, PCI Express 4-го поколения помог увеличить количество fps на целых 85 % для 4-гигабайтной модели и на более скромные 15 % для варианта, оснащённого 8 Гбайт видеопамяти.

Источник изображений: PC Games Hardware

Таким образом, для максимального раскрытия игрового потенциала Radeon RX 5500 XT использование процессоров AMD с архитектурой Zen 2 является не прихотью маркетологов, а реальной необходимостью, особенно для модели с 4 Гбайт памяти «на борту». Естественно, в обозримом будущем Intel также снабдит свои новые продукты поддержкой интерфейса PCIe 4.0, однако когда именно это произойдёт, пока остаётся загадкой.