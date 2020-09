Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Epic Games не устают радовать геймеров еженедельными раздачами весьма неплохих игр на халяву в своем магазине EGS. Некоторые геймеры безвылазно сидят там, чтобы не пропустить ничего стоящего и урвать в первые же часы раздачи, а потом играть-играть-играть, напрочь забыв про работу, сон, здоровый отдых и личную жизнь. Так как скоро и новая халява будет на подходе - куда уж тут всё успевать!

А для тех, у кого нет возможности постоянно всё мониторить, либо кто, как и я сам, постоянно забывает это делать вовремя, сообщаю - в данный момент "Эпики" раздают не абы что, а Watch_Dogs 2. Которая стоит, на минутку, 2 499 рублей в EGS. Я думаю, что не стоит тратить буквы на то, чтобы описывать данную игру, Вы, наверно и так про неё уже много слышали и видели. Так что, если до сих пор не играли - то лучшего времени для этого и возможности, пожалуй, ждать не стоит. Ах, да, для тех, кто не особо в курсе - если игру забрать сейчас, то она останется привязанной к аккаунту навсегда, то есть, сыграть в неё Вы сможете тогда, когда захотите и когда у Вас будет на это время.

Но это - не всё. Аттракцион эпической щедрости продолжают Football Manager 2020 и Stick It To The Man! Про игру Football Manager 2020 более чем красноречиво говорит её название, думаю, комментарии тут тоже излишни. Лично я равнодушен к данному жанру, хотя... а возьму-ка и её тоже, мало-ли, может когда-нибудь захочется вникнуть в закулисье индустрии футбола. Надеюсь, что хотя бы в виртуальном мире не найдется места договорным матчам, несправедливым дисквалификациям, допинговым скандалам и так далее - спорт и только спорт!

Stick It To The Man! является ярким и необычным платформером с элементами головоломки в несколько мрачноватом, но милом, сюрреалистичном рисованном мире в стилистике, похожей на небезызвестную Psychonauts. Игра получила хорошие оценки от критиков в лице профильных изданий, не требовательна к железу и пойдет, пожалуй, даже на печатной машинке. Если последняя снабжена монитором, естественно.

Все вышеперечисленные раздачи актуальны до 24 сентября, когда они закончатся в 18:00 по Москве, так что, время ещё есть. Затем начнется раздача очередной порции игр, уже известно, что одной из них будет RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, где игроку предстоит создать парк аттракционов своей мечты, с блекджеком и американскими горками.