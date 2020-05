Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

В последний день апреля состоялся выход игры Streets of Rage 4 – четвертой части известной в начале 90-х годов игровой серии Streets of Rage (в Японии издававшейся под названием Bare Knuckle). Если вам эта серия не знакома, а название ни о чем не говорит, то, скорее всего, у вас просто не было приставки SEGA Mega Drive 2, ведь эта серия была эксклюзивом для данной платформы (не считая куцых портов первой части на дряхлую восьмибитку Master System и портативную Game Gear, а также поздних релизов в составе сборников старых игр от SEGA). За прошедшие почти три десятка лет фанатов данного «битемапа» не убавилось – чего стоит только качественный фанатский ПК-ремейк Streets of Rage Remake и несметное количество любительских модификаций на его основе.

реклама

Новая, четвертая часть серии была создана совместными стараниями нескольких студий, Lizardcube, Guard Crush Games и Dotemu, а над её электронным саундтреком трудилась целая плеяда талантливых композиторов, включая легендарного Юдзо Косиро (Yuzo Koshiro), работавшего над музыкальным оформлением ещё самой первой части Streets of Rage. Кстати, при желании можно играть и с ретросаундтреком, выбрав эту опцию в настройках игры. С самого начала мне не нравилась идея со стилизацией под мультфильмы и комиксы, больше хотелось качественной пиксельной графики в духе 16-битных игр, как у вышедшей не так давно игры под названием 198X , первый уровень которой как раз и был отсылкой к серии Streets of Rage. Но, вопреки моим опасениям и скепсису на эту тему, получилось всё очень хорошо: качественно прорисованные и анимированные герои, колоритные боссы, красивые рисованные задники, очень бодрая боевая система, позволяющая гибко комбинировать различные приёмы, красочные спецэффекты и супер-удары.

реклама

реклама

Заставки между уровнями, хоть и проигрывают вступительному ролику, так как сделаны в виде «анимированных комиксов», а не полноценной мультипликации, но тоже справляются со своей задачей, поясняя сюжетные повороты и служат связующим звеном между уровнями. Сама по себе картинка хоть и не блещет технологиями, но весьма качественная, сказывается внимание разработчиков к мелким деталям: персонажи отражаются в лужах, их правильно освещают разноцветные источники света на уровне и так далее, так, как будто над каждой сценой вручную поработал художник-мультипликатор.

реклама

Игра четко продолжает сюжет третьей части серии. Спустя 10 лет после того, как герои в очередной раз победили мафиозный синдикат во главе с мистером X, возникла новая угроза, в основном, правда, состоящая из той же самой разномастной уличной шпаны, но уже под предводительством детей мистера X – избалованных близнецов Y в лице брата и сестры. На этот раз нам противостоять будут и служители закона, которых явно не устраивают наши методы наведения порядка в городе. Сама же Streets of Rage 4 умело и ловко балансирует между старым и новым, не забывая то и дело радовать бывалых фанатов серии знакомыми персонажами и некоторыми локациями, многочисленными отсылками, «пасхалками» и так далее, но всё это подается в очень уместном виде.

Изначально доступны на выбор четыре героя, это завсегдатаи серии Аксель Стоун и Блейз Филдинг, а также более экзотичные бойцы в виде Черри Хантер, дочери Адама Хантера, одного из протагонистов первой части, которая является самым слабым, но и самым юрким персонажем, по сути, чем-то напоминая его брата Сэмми из второй и третьей части серии, а также киборг Флойд Ирайа, являющийся чем-то средним между мощным, но неповоротливым рестлером Максом из Streets of Rage 2 и киборгом Заном из Streets of Rage 3. Кстати, Ирайа является учеником последнего, а Макса мы ещё встретим по сюжету. Черри направо и налево орудует своей электрогитарой, а кибернетические руки Ирайи позволяют с легкостью хватать и даже притягивать на расстоянии врагов, а затем бить их друг об друга и больно швырять об стены. А ещё в этих киберпротезах спрятана лазерная пушка, по мощности лишь слегка уступающая таковой у Звезды Смерти из Звездных Войн. По мере прохождения сюжета к команде присоединится и сам Адам Хантер, который в качестве игрового персонажа не появлялся со времен первой Streets of Rage, будучи там наиболее сбалансированным бойцом из тройки героев, за что и любим фанатами серии.

Как уже упомянул выше, боевая система вышла отменной: динамика ещё больше возросла, а благодаря тому, что на современных геймпадах стало больше кнопок, количество приемов тоже увеличилось, пусть и не значительно: удары руками и ногами, с разворота и в прыжке, броски, комбо и суперудары, разные для каждого из героев. Раньше приходилось подбирать предметы, будь то оружие или еда, восполняющая полоску здоровья, с пола, нажимая кнопку удара, что постоянно приводило к неразберихе. Теперь же отдельная кнопка отвечает за то, чтобы поднять предмет или кинуть его в сторону противника, что стало намного удобнее и не мешает. В лучших традициях серии, можно использовать различное ручное оружие, а иногда – и предметы интерьера. Наловчившись должным образом, можно будет и сокрушать толпы врагов, бросая в них их товарищей, и гранаты отбрасывать назад, и даже поймать на лету бейсбольную биту, брошенную во врага и отскочившую от его физиономии, чтобы тут же добавить ему ещё «на орехи». Вплотную приблизиться к идеалу местной боёвке мешают отдельные слабые места, доставшиеся в наследство от ранних частей серии. Некоторые виды врагов умеют эффективно блокировать удары и даже комбо, в то время, как главные герои не умеют уходить в глухую оборону. Также, примерно те же виды врагов могут успешно заблокировать серию ударов, а затем тут же провести успешную контратаку, отправив героя в нокаут. Есть и просто очень толстокожие противники, которые способны почти никак не реагировать на большинство ударов, а затем начиная буквально швырять игрока из одного конца экрана в другой. Приходится «закидывать их шапками», сбивая их с ног ударом в прыжке, применяя суперспособности, раз за разом возрождаясь и медленно, но верно опустошая их шкалу здоровья. Но всё это – мелкие придирки. В любом случае, бои в игре не хуже, чем во всех играх оригинальной трилогии с «Мегадрайва», но стали ещё более динамичными и разнообразными благодаря наличию у героев действительно уникальных способностей, большему количеству приёмов и суперударов.

Сама сюжетная кампания в игре полностью линейна, 12 уровней, обычно состоящих из нескольких небольших локаций, проходятся в четкой последовательности, каких-то развилок на манер Golden Axe III тут нет. Нет и возможности морального выбора при игре двумя игроками перед финальной битвой, которая влияла бы на сюжет, позволяя получить альтернативные концовки. Впрочем, проходя игру я и не заметил этого, значит - не так уж это и важно. Streets of Rage 4 и так обладает нужной степенью реиграбельности благодаря различным уровням сложности, действительно разным персонажам, возможности играть с на пару с другом по сети, дополнительным режимам в виде битвы с боссами и режимом файтинга 1 на 1, которые открываются по мере прохождения игры. На радость фанатам тут и открываемые постепенно галереи героев, врагов, скриншотов из ранних бета-версий игры, эскизов и так далее. Некоторые дополнительные «плюшки» открываются и по мере набора определенного количества очков, суммирующихся на общем счете игрока, что придает этой аркадной традиции еще и практический смысл. Так, приятным и неожиданным сюрпризом для меня стало то, что при достижении определенных «контрольных точек» на линейке, показывающей суммарный счет набранных очков, становятся доступны герои предыдущих игр серии. Сильно пикселизованные персонажи почти без изменений перенесены в четвертую часть, а их удары и приемы сбалансированы таким образом, чтобы ими можно было полноценно играть. И это – ещё один веский повод перепройти игру несколько раз.

Вообще, во времена SEGA Mega Drive 2, это было нормой: отсутствие у консоли карт памяти не позволяло сохранять игровой прогресс, и мы, чаще всего, были вынуждены проходить игры с самого начала, с самого первого уровня при каждой новой игровой сессии, раз за разом всё больше и больше оттачивая свое мастерство, знание каких-то игровых особенностей, расположения полезных бонусов на уровнях. К счастью, те времена в прошлом, но Streets of Rage 4 все равно хочется проходить снова и снова. С самого начала и до финальной битвы с главным боссом. Как в старые-добрые.

P.S. Streets of Rage 4 доступна на PC (в Steam игра стоит всего 465 рублей), а также на консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch, при том, на PS4 и Switch будут доступны издания на физических носителях: в обычных кейсах, в коробках, имитирующих коробки от картриджей для SEGA Mega Drive 2, в стилбоксе, а также коллекционное издание со статуэткой и кучей различного сувенирного мерча. А саундтрек игры даже удостоился отдельного издания на виниловых пластинках!