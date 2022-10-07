Это стало возможным благодаря моду от sultim_t, для которого этоуже не первый подобный проект

После того как Nvidia добавила трассировку лучей в Quake II, многие задавались вопросом, почему эту функцию не получила оригинальная игра. Теперь эта проблема решена.

реклама

Моддер Сультим «sultim_t» Цырендашиев добавил трассировку пути в реальном времени в классический Quake от id Software 1996 года. Новый мод Quake доступен на GitHub модерра и работает с оригинальным проектом 1996 года и ремастером 2021 года.

Пользователи, устанавливающие Steam-версию Quake, могут быстро установить мод, загрузив и разархивировав его архив, а затем запустив исполняемый файл vkQuake, который должен автоматически обнаружить папку Steam.





Чтобы установить игру не для версии Steam, необходимо скопировать PAK-файлы игры и папку с музыкой в новую папку с именем «id1», расположенную в том же каталоге, что и исполняемый файл vkQuake. Игрокам с видеокартами RTX следует установить DLSS 2.0, загрузив dll-файл и разархивировав zip-файл RayTracedGL1-DLSS в ту же папку, что и vkQuake.

Этот мод является третьим проектом с трассировкой лучей для классических FPS, представленным Цырендашиевым в этом году. В апреле он выпустилподобный мод для оригинального Doom. Вторым проектом стал мод для Serious Sam.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Еще одной игрой от первого лица, получившей в этом году трассировку лучей, стал Portal, за авторством RTX Remix. Nvidia надеется, что больше моддеров будут использовать ее новый набор инструментов для добавления трассировки лучей и других функций в старые игры с поддержкой DirectX 8 и DirectX 9.