После того как Nvidia добавила трассировку лучей в Quake II, многие задавались вопросом, почему эту функцию не получила оригинальная игра. Теперь эта проблема решена.
реклама
Моддер Сультим «sultim_t» Цырендашиев добавил трассировку пути в реальном времени в классический Quake от id Software 1996 года. Новый мод Quake доступен на GitHub модерра и работает с оригинальным проектом 1996 года и ремастером 2021 года.
Пользователи, устанавливающие Steam-версию Quake, могут быстро установить мод, загрузив и разархивировав его архив, а затем запустив исполняемый файл vkQuake, который должен автоматически обнаружить папку Steam.
Чтобы установить игру не для версии Steam, необходимо скопировать PAK-файлы игры и папку с музыкой в новую папку с именем «id1», расположенную в том же каталоге, что и исполняемый файл vkQuake. Игрокам с видеокартами RTX следует установить DLSS 2.0, загрузив dll-файл и разархивировав zip-файл RayTracedGL1-DLSS в ту же папку, что и vkQuake.
Этот мод является третьим проектом с трассировкой лучей для классических FPS, представленным Цырендашиевым в этом году. В апреле он выпустилподобный мод для оригинального Doom. Вторым проектом стал мод для Serious Sam.
Еще одной игрой от первого лица, получившей в этом году трассировку лучей, стал Portal, за авторством RTX Remix. Nvidia надеется, что больше моддеров будут использовать ее новый набор инструментов для добавления трассировки лучей и других функций в старые игры с поддержкой DirectX 8 и DirectX 9.