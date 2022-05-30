AYA NEO анонсировала консоль AIR Plus, третью модель в серии AYA NEO AIR. Однако AIR Plus не является более продвинутой версией, чем оригинальная AYA NEO AIR, которая использует Ryzen 5 5560U, представляющий гибридный процессор AMD Barcelo с графикой RX Vega. Похоже, что AIR Plus не имеет OLED-дисплея, одного из преимуществ серии AIR. AYA NEO оснащает AIR Plus 6-дюймовой панелью IPS с разрешением 1080p. Также AIR Plus использует APU AMD Mendocino, представленный на прошлой неделе на Computex 2022. Напомню, AMD построила свою архитектуру Mendocino на 6-нм техпроцессе TSMC с использованием Zen 2 и графическом процессоре на архитектуре RDNA 2. По данным Angstronomics, APU Mendocino имеют одну рабочую группу процессоров RDNA 2 (WGP), что эквивалентно 2 вычислительным блокам (CU).
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Таким образом, консоль AIR Plus будет иметь только четверть CU, которые есть в Steam Deck. Другими словами, не следует ожидать, что AIR Plus будет конкурировать со Steam Deck. AYA NEO начнет продавать AIR Plus в четвертом квартале 2022 года по цене 199 долларов для членов сообщества AYA NEO и 289 долларов для остальных покупателей. AIR Plus будет иметь накопитель M.2 2280 и устройство чтения карт памяти microSD. Другие характеристики пока остаются неизвестными.