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Семейство графических процессоров Intel Xe являются смелой попыткой компании конкурировать с изделиями ведущих производителей игровых видеокарт Nvidia и AMD. Конечно, сделать что-то конкурентоспособное, например, с GeForce RTX 3080 не удастся в одночасье, и поэтому Intel решила начать с нуля, запустив интегрированные решения Iris Xe, прежде чем в конечном итоге сделать доступными дискретные видеокарты. Ноутбуки со встроенным GPU Xe были выпущены в конце прошлого года, а дискретный Xe Max теперь также стал доступен, хотя и в ограниченном количестве.

Первые два ноутбука с графическим процессором Xe Max, которые пользователи могут купить прямо сейчас, - это Asus VivoBook Flip 15 TP470 и Dell Inspiron 15 7506 2-in-1 Black Edition. По началу в работе с драйверами наблюдались проблемы, но в конечном итоге Intel решила многие из этих проблем с помощью обновлений драйверов версии 27.20.100.9039, которые на момент написания стали доступны. Однако Xe Max не является традиционным дискретным графическим процессором, поскольку Intel разработала его специально для кодирования видео и редактирования графики, а не для чистого игрового применения.

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Означает ли это, что Xe Max вообще не позволяет играть в игры? Хотя он определенно может заставить работать некоторые игры быстрее, чем GeForce MX350, другие игры могут работать значительно медленнее. Например, и DOTA 2, и GTA V будут работать почти на 50 процентов медленнее, чем на GeForce MX350, что лишь незначительно лучше, чем интегрированные GPU Xe с 96 исполнительными блоками. Графический процессор не оптимизирован для многих игр, и результаты однозначно это показывают.

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Еще хуже то, что ноутбук Dell Inspiron 15 7506 2-in-1 Black Edition продается по цене более 1000 долларов США. Если учесть, что средний ноутбук с более быстрой графикой GeForce GTX 1650 или GTX 1660 Ti стоит примерно столько же, ноутбукам с Xe Max определенно придется снижать свою стоимость, чтобы стать более привлекательным для покупателей.

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В настоящее время Intel работает над серией настольных видеокарт DG2, которая сможет лучше конкурировать с картами AMD и Nvidia. Просто нужно немного подождать и посмотреть, будут ли драйверы DG2 лучше оптимизированы для игр или мы получим повтор Xe Max.