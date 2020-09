Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компании Intel, Nvidia и AMD выпустили новые версии драйверов графических процессоров для Windows 10 за сентябрь 2020 года. Если ваша система работает на ОС Windows 10 версии 1809 или новее, то вы сможете обновить драйверы дисплея и получить исправления или поддержку новых игр.

Intel

Драйвер дисплея Intel для Windows 10 обновлен до версии 27.20.100.8681. Несмотря на значительный повышение номера версии, новый драйвер дисплея содержит исправления ошибок всего двух игровых приложений.

В драйвере DCH версии 27.20.100.8681 компания Intel добавила поддержку двух новых игр - eFootball Pro Evolution Soccer 2021 и Halo 3: ODST. Таким образом для владельцев графического процессора Intel Iris Plus Graphics или новее, появится возможность поиграть в две упомянутых игры на своем устройстве после применения обновления.

Обновление драйвера Intel DCH также устраняет проблему, из-за которой у некоторых пользователей могли возникать проблемы при игре в Total War Three Kingdoms.

Проверить наличие обновлений можно с помощью Intel’s driver & support tool. Кроме того, можно использовать приложение Intel Graphics Command и Microsoft Store.

Nvidia

Nvidia в новом выпуске обновления графического драйвера добавила поддержку видеокарт серии GeForce RTX 30, а также игр Halo 3: ODST и Mafia: Definitive Edition.

Драйвер GeForce 456.38 WHQL также устраняет проблемы работы графического процессора с аппаратным планированием в Windows 10, что должно улучшить частоту кадров. Исправлена еще одна ошибка, из-за которой в игре Call of Duty: Modern Warfare может наблюдаться падение частоты кадров при включении трассировки лучей.

Этот выпуск также содержит исправления для Detroit: Become Human, World of Warcraft, Horizon Zero Dawn The Complete Edition, Forza Horizon 4 и Minecraft Java Edition.

Nvidia также исправила проблемы с воспроизведением видео, когда включено аппаратное планирование графического процессора.

Скачать драйвер GeForce 456.38 WHQL можно через приложение GeForce Experience, либо на официальном сайте Nvidia.

AMD Radeon

Сентябрьский выпуск драйвера графического процессора AMD обновляет Radeon Software Adrenalin 2020 Edition до версии 20.9.1 и ориентирован исключительно на исправление ошибок.

Компания AMD заявляет, что устранила проблему, из-за которой у пользователя мог появляться черный экран, сбой системы или TDR при переключении между задачами, использовании стороннего оверлея или запуске видеоконтента / веб-браузеров на втором дисплее.

AMD также исправила ошибки в Project CARS 3, CS: GO, Borderlands, Radeon FreeSync (ошибка черного экрана) и ряд других багов.

Скачать новый драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.1 можно через приложение Radeon Software, либо на сайте AMD.