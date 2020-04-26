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Одним из ключевых факторов, лежащих в основе графической архитектуры AMD RDNA, является отличная масштабируемость. Ожидается, что графические процессоры на данной архитектуре найдут свое место в будущих игровых устройствах, включая портативные. Похоже, что компания AMD собралась выходить на новый сегмент рынка, в котором доминируют чипы ARM. Компания Samsung собирается использовать графический чипы AMD Radeon RDNA в своих SoC Exynos, выплачивая AMD лицензионные сборы и роялти. У AMD уже есть очень успешный опыт на консольном рынке, и теперь AMD намерена закрепиться в мобильном сегменте благодаря соглашению с Samsung.

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NVIDIA имеет явное преимущество в деле энергоэффективности, однако ни один из производителей игровых консолей не пошел на сотрудничество NVIDIA, поскольку соглашение с AMD о распределении доходов было более выгодным для обеих сторон. Кроме того, у AMD было более конкурентоспособные аппаратные средства как в области процессоров, так и графических ускорителей.

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Отраслевые источники утверждают, что преемник портативной консоли Nintendo Switch откажется от графики Tegra компании NVIDIA, а вместо этого будет использовать SoC Samsung Exynos с графикой Radeon RDNA. Причина? Для начала, линейка NVIDIA Tegra довольно сильно устарела. Чип X1, представленный в консоли Switch, основан на 5-летней архитектуре Maxwell, а его приемника пока не ожидается.

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То же самое можно сказать и о процессорах NVIDIA. Архитектура Denver была последней, которая где-либо применялась, а архитектура Denver 2, и Carmel были в значительной степени проигнорированы OEM сегментом. Компания Samsung, напротив, имеет достаточный опыт работы с чипами ARM, и RDNA может просто обеспечить конкурентное преимущество, необходимое для замены чипов NVIDIA Tegra.