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Poco M8 Power 5G дебютирует 4 августа с аккумулятором емкостью 8000 мАч
Компания Xiaomi подтвердила, что смартфон Poco M8 Power 5G поступит в продажу в Индии 4 августа. Также стало известно, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч и AMOLED-дисплеем.
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Компания Xiaomi впервые представила смартфон Poco M8 Power 5G в начале этого месяца. Теперь китайский гигант подтвердил дату запуска, а также его некоторые ключевые характеристики перед официальным анонсом.

Poco M8 Power 5G оснащен батареей емкостью 8000 мАч, что превышает 5520 мАч стандартного Poco M8. Увеличение емкости батареи является главным улучшением по сравнению с M8 и M8 Pro. Xiaomi заявляет, что более емкая батарея может обеспечить до трех дней работы от одной зарядки, это дает M8 Power 5G преимущество для пользователей, которым необходимо длительное время автономной работы.

Источник: Xiaomi

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В последнем сообщении компания также подтвердила, что телефон будет использовать AMOLED-дисплей. Однако она не раскрыла такие детали, как размер экрана, разрешение, частота обновления, яркость или пиковая яркость. На последних рекламных изображениях телефон снова показан в текстурированном оранжевом цвете, показанном в первом тизере.

Хотя Xiaomi пока не опубликовала полные технические характеристики, более ранние сообщения предполагают, что Poco M8 Power 5G может быть основан на Redmi Note 17. В этом случае телефон может также включать чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, проводную зарядку мощностью 45 Вт и основную камеру на 50 Мп.

Ожидается, что Xiaomi раскроет остальные характеристики, цены и информацию о доступности на презентации 4 августа, которая состоится в Индии. На данный момент телефон анонсирован только для этой азиатской страны, и компания не сообщила о планах более широкого распространения новинки.

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Источник: notebookcheck.net
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