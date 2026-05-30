Новый восьмиядерный процессор оснащен новым нейронным процессором (NPU) и обеспечивает заметное повышение производительности и энергоэффективности

Компания MediaTek представила свой новый мобильный процессор, особенностью которого является использование новейшего ядра C1 от Arm. Новый чипсет официально носит название Dimensity 7500 и предназначен для использования в смартфонах и планшетах на платформе Android среднего ценового сегмента. По данным производителя, чипсет Dimensity 7500 обеспечивает значительное повышение производительности и энергоэффективности по сравнению с чипсетом Dimensity предыдущего поколения.

В частности, утверждается, что новинка до 68% быстрее при транскодировании видео, до 40% опережает предшественника в передаче файлов, до 30% быстрее при переключении приложений, до 11% быстрее при установке приложений и до 19% быстрее при загрузке игр. MediaTek также заявляет о повышении энергоэффективности до 9% в популярных приложениях, используемых ежедневно, и до 7% в некоторых популярных играх.

Источник: MediaTek

Mediatek Dimensity 7500 является 4-нм чипом с восемью процессорными ядрами с конфигурацией 4+4. Чипсет включает 4 высокопроизводительных ядра Arm C1 Pro с тактовой частотой 2,6 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Arm C1 Nano с тактовой частотой 2 ГГц. Кроме того, чипсет включает нейронный процессор MediaTek 850, который, как сообщается, обладает лучшими в своём классе возможностями генеративного ИИ. За графическую часть отвечает Mali-G625 MC2.

Однокристальная система поддерживает дисплеи с разрешением до 1344 × 2800 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Он также может работать с памятью LPDDR5 со скоростью до 6400 Мбит/с, хранилищем UFS 3.1, а также поддерживает камеры с разрешением до 200 Мп и запись видео 4K HDR. Поддержка беспроводных интерфейсов чипсетом Dimensity 7500 ограничивается Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6E. Предполагается, что уже в ближайшее время будет анонсирован первый смартфон на базе Dimensity 7500.