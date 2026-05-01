goldas
Microsoft начала внедрение режима Xbox для ПК и ноутбуков под управлением Windows 11
Интерфейс в консольном стиле, ранее доступный только на портативных устройствах, теперь будет работать на всех компьютерах с Windows 11

Microsoft объявила о запуске режима Xbox Mode для ПК под управлением Windows 11, впервые предоставляя оптимизированный полноэкранный игровой интерфейс для настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Эта функция, объединяющая игры из нескольких магазинов приложений для ПК в единую панель управления, была запущена на некоторых рынках 30 апреля и в ближайшие недели будет доступна большему числу пользователей.

Источник: Tom's Hardware

Режим Xbox Mode заменяет стандартный рабочий стол Windows интерфейсом в стиле Xbox, разработанным для навигации с помощью геймпада консоли. Он объединяет установленные игры из Steam, Epic Games Store, Battle.net и каталога Xbox Game Pass в единую библиотеку. Пользователи могут просматривать, запускать и переключаться между играми, без мыши или клавиатуры и возвращаться к обычному рабочему столу Windows в любое время.

Функция работает поверх Windows 11, предоставляя упрощенный пользовательский интерфейс, смоделированный по образцу панели управления консоли Xbox. Microsoft позиционирует её как дополнительный слой, который не блокирует доступ к рабочему столу, а переключение между ними происходит плавно.

Режим Xbox изначально назывался Full Screen Experience и был эксклюзивной функцией для портативной консоли Asus ROG Xbox Ally. Эта версия попала на другие портативные устройства через изменения в реестре в сентябре 2025 года, а Microsoft официально расширила его на все портативные устройства под управлением Windows 11 два месяца спустя. Переход на настольные компьютеры и ноутбуки был объявлен на GTC 2026 в марте, одновременно с анонсом Project Helix, консоли Xbox следующего поколения от Microsoft, построенной на базе SoC AMD.

Расширение на ПК ставит режим Xbox в прямую конкуренцию с режимом Steam Big Picture от Valve и самой SteamOS. Операционная система Valve завоевала популярность среди геймеров на портативных и домашних ПК благодаря своей простоте. Преимущество режима Xbox заключается в нативном доступе ко всем играм и магазинам, совместимым с Windows, без необходимости использования дополнительных слоев совместимости, которые требуются для SteamOS на базе Linux.

Режим Xbox также является основой для Project Helix, консоли Xbox следующего поколения, которая, как подтвердила Microsoft, будет запускать игры как для консоли, так и для ПК. Внедрение единого интерфейса на Windows 11 дает Microsoft преимущество в плане зрелости программного обеспечения до выхода этой консоли.

#amd #microsoft #steam #windows 11 #valve #xbox #asus rog ally #project helix
Источник: tomshardware.com
