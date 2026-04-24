Новый Infinix GT 50 Pro получил боковые триггеры, аккумулятор емкостью 6500 мАч и поддержку игр с частотой 144 FPS

Смартфон GT 50 Pro официально представлен компанией Infinix. Производитель позиционирует его как устройство, ориентированное в первую очередь на игры, и как преемника GT 30 Pro. В основе новинки лежит чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, созданный по 4-нм техпроцессу, ядра CPU которого работают на частоте до 3,25 ГГц. Он работает совместно с графическим процессором Mali-G720 MC6, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом до 512 ГБ.

Infinix также использовала в телефоне собственный чип N1 для стабилизации сетевого соединения и уменьшения задержек во время онлайн-игр. Смартфон работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой XOS 16. Производитель обещает три года обновлений ОС и пять лет поддержки безопасности.

Изображение: Infinix

Одним из наиболее заметных нововведений является набор боковых кнопок. Эти чувствительные к нажатию кнопки поддерживают разную степень нажатия, а также жесты скольжения. Каждый триггер можно назначить на четыре различных элемента управления, а чувствительность имеет 10 уровней. Данные кнопки могут использоваться не только в играх, но и в повседневной работе со смартфоном. Они также могут использоваться для создания скриншотов или записи экрана.

Телефон может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (1208 x 2644 пикселей) с частотой обновления 144 Гц. Дисплей также поддерживает частоту дискретизации касаний 330 Гц. Пиковая яркость составляет 4500 кд/м2, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i.

Для игрового смартфона важным является сохранение стабильной и минимально возможной температуры. Телефон получил жидкостную систему охлаждения, использующую микронасос и керамический тепловой насос для циркуляции охлаждающей жидкости со скоростью 6,5 мл в минуту. Также для устройства доступен внешний кулер GT Magcharge Cooler 2.0, обеспечивающий термоэлектрическое охлаждение мощностью 12 Вт.

Что касается камер, то телефон оснащен основным 50-мегапиксельным объективом с оптической и электронной стабилизацией изображения, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и селфи-камерой разрешением 13 мегапикселей. Все камеры поддерживают запись видео в формате 4K/60.

Другие характеристики включают стереодинамики с Dolby Atmos, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, защиту от воды и пыли по стандарту IP64 и аккумулятор емкостью 6500 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, беспроводной зарядкой на 30 Вт и обратной зарядкой 10 Вт.

Телефон будет доступен в трёх цветах: Black Abyss, Red Blaze и Silver Glacier. Стоимость смартфона стартует с 6 999 000 рупий (около 406 долларов США) за модель с 256 ГБ памяти и доходит до 7 999 000 рупий (около 464 долларов США) за версию с 512 ГБ памяти. Старт продаж намечен на завтра, 25 апреля.