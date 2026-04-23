В сеть утекли подробности о камере и чипсете Redmi Note 17 Pro Max, а также его батарее

Недавние сообщения указывают на то, что Redmi может отказаться от линейки Note 16. Таким образом, ожидается, что следующая серия будет включать такие устройства, как Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max. Вариант Pro Max привлекает значительное внимание, поскольку ожидается, что он будет оснащен самой большой батареей, когда-либо встречавшейся в смартфонах Redmi. Недавние сообщения также раскрыли новые подробности о его камерах и чипсете.

Источник: Gizmochina (Redmi Note 15 Pro+)

Ссылаясь на Mi Code в качестве источника, сообщается, что китайская версия Redmi Note 17 Pro Max будет оснащена новым чипом MediaTek с номером модели MT6881. Ожидается, что этот чипсет будет выпущен на рынок под названием Dimensity 7500. Устройство, вероятно, станет преемником прошлогоднего Redmi Note 15 Pro+, который использовал чипсет Snapdragon 7s Gen 4.

Что касается камер, то, по сообщениям, Redmi Note 17 Pro Max будет оснащен 200-мегапиксельной основной камерой Samsung HP5 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором OmniVision OV8F10. Несмотря на позиционирование в качестве топовой модели в линейке, устройство может не получить телеобъектива. В качестве селфи-камеры ожидается использование 32-мегапиксельного фронтального объектива Samsung S5KKDS.

Благодаря батарее емкостью 10000 мАч, Redmi Note 17 Pro Max может стать самым энергоемким смартфоном Xiaomi на сегодняшний день. В сообщении также утверждается, что глобальная версия телефона может получить немного меньшую батарею емкостью 9210 мАч, возможно, для соответствия европейским стандартам безопасности. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Кроме того, ожидается, что Redmi Note 17 Pro Max будет иметь огромный 7-дюймовый плоский дисплей. Хотя информация о других характеристиках устройства держатся в секрете, ожидается, что оно будет представлено в Китае в июле или августе текущего года.