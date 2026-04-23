Ноутбук является флагманом обновленной линейки Zephyrus 2026 года

ASUS Taiwan анонсировала новую линейку мобильных компьютеров ROG Zephyrus для своего местного рынка с флагманским Zephyrus Duo, который компания описывает как 16-дюймовый игровой ноутбук с двумя экранами и искусственным интеллектом. В пресс-релизе также представлены модели Zephyrus G16 (2026) и Zephyrus G14 (2026), предварительные заказы на которые на Тайване уже открыты.

Источник: ASUS

ASUS Taiwan заявляет, что флагманская система включает 16-дюймовый 3K OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, которая может быть сконфигурирована с мобильной видеокартой GeForce RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe 5.0 NVMe объемом 2 ТБ. На странице продукта ROG также указан процессор Intel Core Ultra 9 386H.

Если говорить о других двух моделях, то ASUS Taiwan заявляет, что Zephyrus G16 может быть оснащен видеокартой GeForce RTX 5090 для ноутбуков в корпусе весом 1,85 кг, в то время как Zephyrus G14 позиционируется в качестве более компактной модели с 3K OLED-панелью с частотой 120 Гц и мобильной видеокартой GeForce RTX 5070 Ti.

Источник: ASUS, Zephyrus G14/G16

Что касается стоимости новинок, то ASUS Taiwan указывает цену Zephyrus Duo от 269 999 тайваньских долларов, что составляет около 8580 долларов США. Zephyrus G16 стартует с цены 109 999 тайваньских долларов, или около 3490 долларов США, а Zephyrus G14 оценивается в 169 999 тайваньских долларов, или около 5400 долларов США за начальную версию.