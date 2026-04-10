goldas
ASUS представила кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для существующих блоков питания ROG
Новый кабель 12V-2×6 обеспечивает сбалансированную подачу питания, более низкие температуры, поддержку ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также возможность бесплатного обновления для пользователей соответствующих блоков питания ROG

Компания ASUS представила ROG Equalizer — новый кабель питания PCIe 12V-2x6, разработанный для улучшения баланса тока и снижения температуры разъемов на мощных видеокартах. По словам компании, кабель создан на основе запатентованной конструкции, которая обеспечивает температуру ниже предела в 105°C, а также увеличивает номинальную пропускную способность по току с 9,2 А до 17 А на кабель в собственных тестах ASUS.

Источник: ASUS

ASUS демонстрирует работу кабеля в экстремальном тесте, в котором отключаются четыре средних провода +12 В для имитации сильного дисбаланса тока. В этой конфигурации, по данным ASUS, ROG Equalizer достиг температуры около 73,4°C, в то время как стандартный кабель 12V-2x6 нагрелся примерно до 146°C. Компания также заявляет, что температура кабеля оставалась ниже предела в 105°C в течение 240-часового теста под нагрузкой 600 Вт при температуре окружающей среды 55°C. Эти данные получены в лабораторных условиях ASUS, а не при обычном использовании настольного компьютера.

Источник: ASUS

Компания указывает, что кабель совместим с ATX 3.1 и PCIe 5.1, имеет двухцветный разъем 12V-2x6 для упрощения проверки подключения, позолоченные пружинные контакты со стороны видеокарты и 3-летнюю гарантию. Также упоминается предстоящая поддержка в GPU Tweak III Power Detector+, где режим ROG Equalizer должен добавить мониторинг поверх аппаратной защиты.

ROG Equalizer будет поставляться в комплекте с блоками питания ASUS ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года. ASUS заявляет, что пользователи, уже купившие блок питания ROG Thor III или ROG Strix Platinum, смогут получить кабель в рамках программы обновления.

#видеокарты #asus #блоки питания #asus rog #12v-2x6 #блоки питания asus #кабель питания #rog equalizer
Источник: videocardz.com
