Избавление Windows 11 от пережитков прошлого может произойти в одном из будущих обновлений

Корпорация Microsoft в настоящее время ведет работу над удалением последних остатков классического пользовательского интерфейса Win32 в системе Windows 11, и компания может полностью удалить панель управления Win32 в одном из будущих обновлений. Марч Роджерс, партнер-директор по дизайну в Microsoft заявил, что его команда работает над переносом всех старых элементов управления из панели управления Win32 в современное приложение «Параметры». Проводимая работа будет длительным процессом, поскольку компания хочет убедиться, что отсутствие старой панели управления не нарушит критически важные функции, особенно в приложениях панели управления, которые являются частью драйверов устройств, таких как драйверы, предоставляемые производителями принтеров и сетевых адаптеров.

Источник: TechPowerUp

«Мы постепенно переносим все старые элементы управления панели управления в современные приложения «Параметры». Мы делаем это осторожно, потому что нам нужно убедиться, что в процессе не возникнет проблем с множеством различных сетевых устройств и драйверов принтеров», — сказал Роджерс. Панель управления является классическим приложением оболочки Win32, содержащим различное программное обеспечение и драйверы устройств, включая собственные приложения с расширением *.cpl, которые запускаются под управлением control.exe. Современное приложение «Параметры», с другой стороны, основано на UWP (универсальной платформе Windows), и последняя версия соответствует архитектуре WinUI 3 от Microsoft.

Microsoft рекомендует крупным независимым разработчикам программного обеспечения переходить от Win32 к WinUI. Ярким примером этого является Apple Music, которая до 2024 года была приложением Win32, а затем перешла на многофункциональный, современный интерфейс приложения UWP.