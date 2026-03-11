Новинка поддерживает оперативную память DDR5-8000, два слота для SSD-накопителей PCIe 5.0, поддержку низкопрофильных дискретных видеокарт, а также множество портов, включая Thunderbolt

ECS является одной из первых компаний-производителей мини-ПК, анонсировавших модель на базе готовящихся к выпуску процессоров Intel Nova Lake-S. Обновлённая модель Liva P300 от ECS имеет корпус объёмом 3,5 л с размерами 211 x 218 x 69 мм, чего достаточно для установки низкопрофильной дискретной видеокарты с помощью горизонтального райзера. Даже без дискретной видеокарты, по заявлению ECS, процессор Nova Lake со встроенным графическим процессором на базе ядер Xe3P обеспечит производительность более 100 TOPs, делая его альтернативой AMD Ryzen AI Max+ 395.

Источник: ComputerBase

Мини-ПК ECS на базе платформы B960 будет поддерживать модули оперативной памяти DDR5-8000 на двух слотах SO-DIMM, а также два твердотельных накопителя M.2 2280 PCIe 5.0 для хранения данных. ECS упоминает о поддержке несколько вариантов портов, включая как минимум HDMI и DisplayPort, а также режим DisplayPort на Thunderbolt, который будет напрямую подключен к процессору. Что касается USB-портов, то поддерживаются один порт USB-C 3.2 Gen 2 и 4 порта USB-A 3.2 Gen 2. Кроме того, система включает аудиоразъем, а также 2 разъема Ethernet, поддержку Wi-Fi 7 с помощью карты M.2 2230.

Хотя в технических характеристиках указана мощность блока питания 120 Вт, ECS сообщила ComputerBase, что, возможно, включит в комплект блок питания мощностью 240 Вт, чтобы обеспечить достаточное питание для дискретной видеокарты. Что касается информации о ценах, то она пока отсутствует. ECS планирует выпустить эти модели к концу года.