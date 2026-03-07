Новые накопители Mozaic 4+ уже доступны, обладая огромной емкостью для хранения данных и ориентированы на задачи искусственного интеллекта для корпоративных клиентов

В 2024 году Seagate представила платформу Mozaic 3+, превратив технологию HAMR в реальность. Теперь производитель жестких дисков представляет накопители Mozaic 4+ следующего поколения, предлагающие емкость до 44 ТБ.

Seagate заявила, что накопители Mozaic 4+ прошли квалификацию и запущены в производство, осуществляя массовые поставки первым клиентам. Более широкая доступность для более мелких клиентов, должна появиться в ближайшее время.

Накопители Mozaic 4+ представляют собой поэтапное развитие платформы Mozaic 3+, обеспечивающее дальнейшее повышение эффективности, надежности и емкости. Seagate заявила, что Mozaic 4+ может уменьшить площадь, занимаемую центром обработки данных, снизив годовое энергопотребление на 0,8 миллиона киловатт-часов.

Источник: Seagate

Такая энергоэффективность может оказать существенное влияние при работе с операциями в масштабах искусственного интеллекта, обеспечивая неплохую экономию средств. Mozaic 4+ был специально разработан для крупных игроков рынка и центров обработки данных, ориентированных на ИИ.

«Данные снова стали чрезвычайно ценным активом. Теперь требуются чрезвычайно большие объемы данных для обучения и работы чат-ботов, военных систем и других сложных проектов в области управления мобильными устройствами. Высокоемкостные жесткие диски, такие как устройства HAMR от Seagate, являются важным элементом в этих новых проектах, требующих больших объемов данных», — заявил генеральный директор Seagate Дэйв Мосли.

Технология HAMR использует лазерный диод, встроенный в головки диска, для быстрого нагрева небольшой точки на записывающем диске. Этот высоколокализованный процесс нагрева, занимающий менее наносекунды, увеличивает плотность данных для хранения дополнительных цифровых битов. Western Digital также работает над собственными накопителями HAMR, хотя она по-прежнему описывает эту технологию как перспективное направление.

В то время как WD пытается справиться с технологией HAMR, Seagate ускоряет реализацию плана развития Mozaic+. Компания, занимающаяся производством накопителей, работает над увеличением плотности данных до 10 ТБ на диск и уже разрабатывает жесткие диски, способные вмещать до 100 терабайт данных.