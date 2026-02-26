Сайт Конференция
goldas
AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 8005 "Sorano"
На данный момент нет информации о количестве моделей и их характеристиках

Компания AMD анонсировала серверные процессоры серии EPYC 8005 под кодовым названием «Sorano». Новые процессоры должны заполнить пробел между высокопроизводительной линейкой EPYC 9005 на базе архитектуры Zen 5 и процессорами низкого уровня EPYC 4005. Новая серия является преемником семейства EPYC 8004 «Siena» и ориентирована на однопроцессорные (1P) платформы с упором на телекоммуникационные, периферийные и vRAN задачи.

Созданные на основе архитектуры Zen 5, процессоры EPYC 8005 разработаны с упором на показатели производительности на ватт и производительности на доллар, а не на максимальную производительность многопроцессорных систем. С новыми серверными процессорами AMD нацелена на телекоммуникационный сектор, где ограничения по энергопотреблению и пространству являются ключевыми факторами. AMD пока не опубликовала полный список моделей или подробные технические характеристики процессоров EPYC 8005. Однако компания заявляет, что линейка будет с количеством ядер до 84 в односокетной конфигурации, при этом чипы будут работать в диапазоне энергопотребления до 225 Вт.

Может быть интересно

Источник: AMD

AMD также подчеркивает широкий диапазон рабочих температур и поддержку платформ, соответствующих стандарту NEBS (Network Equipment-Building System). В частности, для vRAN процессоры EPYC 8005 получат оптимизации декодирования LDPC (Low-Density Parity Check) для повышения ускорения для рабочих нагрузок 5G. AMD утверждает, что улучшена пропускная способность восходящего канала и более эффективна обработка прямой коррекции ошибок, благодаря обновленному конвейеру выполнения Zen 5 и векторным возможностям. Процессоры EPYC 8005 «Sorano» должны стать доступны в ближайшие месяцы, а более подробная информация о платформе и производительности, вероятно, появится ближе к дате запуска.

#amd #процессоры #процессоры amd #epyc #процессоры нового поколения #процессоры epyc #epyc 8004 #epyc 8005
Источник: techpowerup.com
