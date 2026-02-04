Сайт Конференция
goldas
Motorola Razr 70 и Razr 70 Ultra выйдут на глобальный рынок
В последних утечках информации появились новые складные смартфоны Motorola Razr

Компания Motorola уже представила в этом году один складной смартфон. Анонсированный почти месяц назад, Razr Fold планируется к выпуску только летом, однако, похоже, что Motorola также заменит Razr 60 и Razr 60 Ultra в то же время.

Razr 60. Источник: Motorola

Первые слухи о складных смартфонах Razr следующего поколения появились ещё в ноябре в китайских социальных сетях. Теперь упоминания о Razr 70 и Razr 70 Ultra начали появляться в базах данных регулирующих органов по всему миру.

Источник: Notebookchek

Например, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила продажу Razr 70 на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как правило, сертификация ЕЭК также означает, что компания выпустит устройство в Европе и на других рынках.

Кроме того, Motorola сертифицировала этот же складной смартфон начального уровня в ОАЭ в Управлении по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий (TDRA). Как видно на изображении, TDRA сертифицировала Razr 70 Ultra за несколько дней до Razr 70. Поэтому, по всей видимости, обе модели дебютируют одновременно будущей весной. Ожидается, что серия Razr 70 привнесет существенные изменения как в дизайн, так и производительность.

#samsung #motorola #складные смартфоны #galaxy z flip8 #motorola razr 70 #razr 70 #razr 70 ultra
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
