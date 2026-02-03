Компания Intel ранее не раскрывала существование данной модели, в которой, судя по названию, отсутствует встроенная графика

До выхода новой линейки процессоров Intel "Arrow Lake Refresh" осталось несколько недель, но новые данные указывают на то, что обновлению подвергнется больше моделей, чем предполагалось изначально. В последнем объявлении румынского ритейлера указана новая модель под названием Core Ultra 5 250KF Plus с кодом BX80768250KF. Предполагается, что это первая версия линейки с маркировкой "KF", что означает отсутствие интегрированного графического процессора. Это значит, что пользователю обязательно понадобится использовать дискретную видеокарту, как и в предыдущих моделях с маркировкой KF. В объявлении упоминается частота 4,2 ГГц, что соответствует ранее предполагаемой частоте P-ядра процессора Core Ultra 5 250K Plus (4,2 ГГц). Таким образом можно предположить, что остальные характеристики останутся аналогичными Core Ultra 5 250K Plus, например, базовая частота E-ядра 3,5 ГГц, турбо-частота E-ядра 4,7 ГГц и частота разгона P-ядра 5,3 ГГц. Единственное отличие будет заключаться в отсутствии встроенной графики.

Источник: TechPowerUp

Интересно, что румынский ритейлер также предлагает модели Core Ultra 250K Plus (BX80768250K) и Core Ultra 270K Plus (BX80768270K), в то время как флагманский чип Core Ultra 9 290K Plus пока не упоминается. Это не обязательно означает, что данная модель не будет существовать, а скорее, что этот предварительный список, и он является неполным. Цена Core Ultra 5 250KF Plus составляет 1049 румынских леев, что примерно равно 243 долларам США. Как уже говорилось ранее, выпуск семейства Arrow Lake Refresh запланирован на март или апрель, поэтому можно ожидать, что в ближайшие недели появится больше информации. Некоторые предварительные тесты указывают на 10-процентное повышение производительности флагманских моделей.