До выхода новой линейки процессоров Intel "Arrow Lake Refresh" осталось несколько недель, но новые данные указывают на то, что обновлению подвергнется больше моделей, чем предполагалось изначально. В последнем объявлении румынского ритейлера указана новая модель под названием Core Ultra 5 250KF Plus с кодом BX80768250KF. Предполагается, что это первая версия линейки с маркировкой "KF", что означает отсутствие интегрированного графического процессора. Это значит, что пользователю обязательно понадобится использовать дискретную видеокарту, как и в предыдущих моделях с маркировкой KF. В объявлении упоминается частота 4,2 ГГц, что соответствует ранее предполагаемой частоте P-ядра процессора Core Ultra 5 250K Plus (4,2 ГГц). Таким образом можно предположить, что остальные характеристики останутся аналогичными Core Ultra 5 250K Plus, например, базовая частота E-ядра 3,5 ГГц, турбо-частота E-ядра 4,7 ГГц и частота разгона P-ядра 5,3 ГГц. Единственное отличие будет заключаться в отсутствии встроенной графики.
Источник: TechPowerUp
Интересно, что румынский ритейлер также предлагает модели Core Ultra 250K Plus (BX80768250K) и Core Ultra 270K Plus (BX80768270K), в то время как флагманский чип Core Ultra 9 290K Plus пока не упоминается. Это не обязательно означает, что данная модель не будет существовать, а скорее, что этот предварительный список, и он является неполным. Цена Core Ultra 5 250KF Plus составляет 1049 румынских леев, что примерно равно 243 долларам США. Как уже говорилось ранее, выпуск семейства Arrow Lake Refresh запланирован на март или апрель, поэтому можно ожидать, что в ближайшие недели появится больше информации. Некоторые предварительные тесты указывают на 10-процентное повышение производительности флагманских моделей.