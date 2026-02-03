Источники The Wall Street Journal сообщают, что Apple начала изучать идею закупки определенных процессоров у других производителей. Это, по-видимому, относится к нижнему сегменту линейки продуктов компании, где производительность и энергоэффективность в меньшей степени зависят от новых технологий производства. В отчете не были названы альтернативные партнеры, но аналитики неоднократно указывали на Intel как на вероятного кандидата.
Возвращение Intel в цепочку поставок Apple станет важным поворотным моментом для обеих компаний. Аналитик GF Securities Джефф Пу предсказал, что Intel может начать производство чипов для iPhone к 2028 году, возможно, начиная с серий A21 или A22.
Аналитик Tianfeng Securities Минг-Чи Куо предсказывает, что Intel может начать производство самых простых процессоров M-серии для некоторых Mac и iPad уже в середине 2027 года. Это сотрудничество будет основано на разрабатываемом техпроцессе Intel18A, который должен напрямую конкурировать с 2-нанометровыми технологиями TSMC.
Однако отношения будут принципиально отличаться от прежней зависимости Apple от Intel. Вместо использования процессоров x86, разработанных Intel, Apple продолжит разрабатывать собственные чипы на базе Arm, а Intel будет выступать исключительно в качестве производственного партнера.
В тоже время, спрос на передовые ИИ-ускорители изменил приоритеты TSMC. Сообщается, что Nvidia стала крупнейшим клиентом TSMC, вытеснив Apple. Резкий рост заказов от производителей чипов для ИИ в сочетании с ростом цен в цепочках поставок памяти и NAND привел к сокращению производственных мощностей в полупроводниковой отрасли. Samsung и SK Hynix также воспользовались ситуацией, чтобы обеспечить более высокие цены на DRAM и NAND — критически важные компоненты как в устройствах Apple, так и в центрах обработки данных для ИИ.
Новое сотрудничество Intel и Apple подчеркивает сдвиг в полупроводниковой экосистеме, в которой даже Apple, долгое время ассоциировавшаяся с передовым производством TSMC, должна диверсифицировать производство в мире, где все больше доминирует ИИ и имеется ограничения производственных мощностей.