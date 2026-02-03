Поскольку бум искусственного интеллекта перенаправляет значительную часть производственных мощностей TSMC на такие компании, как Nvidia, компания Apple рассматривает альтернативных поставщиков для некоторых своих менее производительных чипов

Источники The Wall Street Journal сообщают, что Apple начала изучать идею закупки определенных процессоров у других производителей. Это, по-видимому, относится к нижнему сегменту линейки продуктов компании, где производительность и энергоэффективность в меньшей степени зависят от новых технологий производства. В отчете не были названы альтернативные партнеры, но аналитики неоднократно указывали на Intel как на вероятного кандидата.

Возвращение Intel в цепочку поставок Apple станет важным поворотным моментом для обеих компаний. Аналитик GF Securities Джефф Пу предсказал, что Intel может начать производство чипов для iPhone к 2028 году, возможно, начиная с серий A21 или A22.

Источник: Techspot

Аналитик Tianfeng Securities Минг-Чи Куо предсказывает, что Intel может начать производство самых простых процессоров M-серии для некоторых Mac и iPad уже в середине 2027 года. Это сотрудничество будет основано на разрабатываемом техпроцессе Intel18A, который должен напрямую конкурировать с 2-нанометровыми технологиями TSMC.

Однако отношения будут принципиально отличаться от прежней зависимости Apple от Intel. Вместо использования процессоров x86, разработанных Intel, Apple продолжит разрабатывать собственные чипы на базе Arm, а Intel будет выступать исключительно в качестве производственного партнера.

В тоже время, спрос на передовые ИИ-ускорители изменил приоритеты TSMC. Сообщается, что Nvidia стала крупнейшим клиентом TSMC, вытеснив Apple. Резкий рост заказов от производителей чипов для ИИ в сочетании с ростом цен в цепочках поставок памяти и NAND привел к сокращению производственных мощностей в полупроводниковой отрасли. Samsung и SK Hynix также воспользовались ситуацией, чтобы обеспечить более высокие цены на DRAM и NAND — критически важные компоненты как в устройствах Apple, так и в центрах обработки данных для ИИ.

Новое сотрудничество Intel и Apple подчеркивает сдвиг в полупроводниковой экосистеме, в которой даже Apple, долгое время ассоциировавшаяся с передовым производством TSMC, должна диверсифицировать производство в мире, где все больше доминирует ИИ и имеется ограничения производственных мощностей.