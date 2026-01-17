Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD работает с партнерами для поддержания цен на видеокарты Radeon на рекомендованном уровне
Компания AMD заявляет, что дефицит оперативной памяти является самым большим риском для ценообразования видеокарт Radeon в 2026 году, но стратегическое партнерство с поставщиками может помочь поддержать бизнес по производству графических карт

AMD заявляет, что стоимость памяти определит, насколько близко к рекомендованным ценам смогут оставаться видеокарты Radeon в наступившем году. В интервью Gizmodo во время CES 2026 вице-президент AMD Ryzen Дэвид МакАфи назвал цены и поставки DRAM основным ограничивающим фактором для создания видеокарт, которые будут продаваться по запланированным ценам.

AMD работает с долгосрочными поставщиками DRAM и партнерами по производству плат расширения, чтобы обеспечить поставки и сдерживать цены на платы. МакАфи также сказал, что компания не может предсказать, как будут меняться цены на память, и это затрудняет предоставление каких-либо конкретных обещаний для розничного рынка.

AMD также затронула вопрос генерации кадров, который остается предметом споров среди игроков на ПК из-за задержек и визуальных артефактов. McAfee заявил, что AMD планирует осторожно подходить к многокадровой генерации в рамках FSR Redstone и уделять приоритетное внимание отзывам сообщества по мере расширения набора функций.

Gizmodo отмечает, что рекомендованная цена Radeon RX 9070 XT в 2025 году составляла 600 долларов, но она редко продавалась по такой цене и приблизилась к ней значительно позже, заставляя покупателей беспокоиться о том, что произойдет, если цены на память останутся высокими в 2026 году.

#amd #видеокарты #radeon #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #amd radeon #видеокарты дорожают
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
1
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
На фоне дефицита памяти в Китае набирают популярность материнские платы с поддержкой DDR3
+
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
У компании украли модули DDR5 и не тронули другое оборудование
2
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+
Криптовалютная компания Bitmine инвестирует $200 млн в проект самого популярного ютубера Mr. Beast
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
31
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
3
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5

Сейчас обсуждают

Agapov Konstantin
08:39
Ну так, фильм - фантастика, так что ныть о "нереалистичных" событиях иди в другое место. Лично мне этот фильм как и первый понравился, я бы посоветовал. Ну а те у кого фильмы не вызывают никаких чувст...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Как Так
08:00
Ага, прям святые
AMD работает с партнерами для поддержания цен на видеокарты Radeon на рекомендованном уровне
HP91
07:27
А для чего во встраиваемых устройствах и мини пк большая мощь? Это по сути замена серии N и U
Intel Core 300 Wildcat Lake получат до 6 ядер ЦП, 2 графических ядра ГП и медленный NPU
ark-bak
07:24
Один из каловых фильмов с Батлером.
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
ark-bak
07:23
Так это эти, суперсолдат, уберсолдат, киборги.
Эстония направит в Гренландию до 10 военных для защиты острова
ark-bak
07:20
Разогнал его вусмерть, иначе зачем героя брал?
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
ark-bak
07:19
А буём по рту не поводить.
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
ark-bak
07:16
Мэйнкун не такой уж и дикий.
Intel Core 300 Wildcat Lake получат до 6 ядер ЦП, 2 графических ядра ГП и медленный NPU
Любое Имя
07:13
Ну если пару процессоров сгорело из миллиона ,то это не кретично
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Любое Имя
07:12
Деменчук ,ваша Украина с долгами не рассчитается некогда,а США навсегда будет на коне.
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter