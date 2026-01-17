Компания AMD заявляет, что дефицит оперативной памяти является самым большим риском для ценообразования видеокарт Radeon в 2026 году, но стратегическое партнерство с поставщиками может помочь поддержать бизнес по производству графических карт

AMD заявляет, что стоимость памяти определит, насколько близко к рекомендованным ценам смогут оставаться видеокарты Radeon в наступившем году. В интервью Gizmodo во время CES 2026 вице-президент AMD Ryzen Дэвид МакАфи назвал цены и поставки DRAM основным ограничивающим фактором для создания видеокарт, которые будут продаваться по запланированным ценам.

AMD работает с долгосрочными поставщиками DRAM и партнерами по производству плат расширения, чтобы обеспечить поставки и сдерживать цены на платы. МакАфи также сказал, что компания не может предсказать, как будут меняться цены на память, и это затрудняет предоставление каких-либо конкретных обещаний для розничного рынка.

AMD также затронула вопрос генерации кадров, который остается предметом споров среди игроков на ПК из-за задержек и визуальных артефактов. McAfee заявил, что AMD планирует осторожно подходить к многокадровой генерации в рамках FSR Redstone и уделять приоритетное внимание отзывам сообщества по мере расширения набора функций.

Gizmodo отмечает, что рекомендованная цена Radeon RX 9070 XT в 2025 году составляла 600 долларов, но она редко продавалась по такой цене и приблизилась к ней значительно позже, заставляя покупателей беспокоиться о том, что произойдет, если цены на память останутся высокими в 2026 году.