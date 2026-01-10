Похоже, что Intel решила всерьез вернуться на рынок встроенной графики с выходом архитектуры Xe3P

Интегрированная графика Intel претерпела множество обновлений в своем развитии. Серии Xe и Alchemist были неплохи, но не революционны. Ситуация изменилась с появлением архитектуры Xe2 в процессорах Lunar Lake, что сделало серию Core 200V вполне конкурентоспособной при сравнении с линейкой AMD Radeon 800M.

Похоже, Intel не собирается останавливаться. Графика Intel Panther Lake на базе архитектуры Xe3 должна стать значительным улучшением по сравнению с Xe2. Компания заявляет о более чем 70% более высокой производительности в среднем по сравнению с AMD.

Преемник, который, как говорят, будет представлять собой полноценную архитектуру Xe3 под названием Xe3P, появится в серии Core Ultra 400 и запланирован на следующий год. Процессоры Nova Lake будут использоваться как на мобильных, так и на настольных компьютерах, причём мобильные версии, как ожидается, будут оснащены 12 ядрами Xe3P, что соответствует самому большому варианту iGPU в Panther Lake.

По словам инсайдера Raichu, вариант с 12 ядрами Xe3P будет на 20-25% быстрее, чем Xe3. Это даст Intel преимущество в интегрированной графике, учитывая, что графика Ryzen 500 "Medusa Point", по всей видимости, останется на архитектуре RDNA 3.5.

Если же посмотреть на планы развития AMD и Intel, то у Intel дела обстоят гораздо активнее. AMD сосредоточена на RDNA 3 и RDNA 3.5, во главе с Strix Halo, который только через год стал использоваться для игр, после того как AMD целый год представляла его в качестве ускорителя на основе искусственного интеллекта. Возможно, что у AMD может быть что-то ещё, о чём пока неизвестно, но, учитывая точность некоторых утечек, это кажется маловероятным.