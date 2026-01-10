Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Интегрированная графика Intel Xe3P Nova Lake будет на 20-25% быстрее Xe3
Похоже, что Intel решила всерьез вернуться на рынок встроенной графики с выходом архитектуры Xe3P

Интегрированная графика Intel претерпела множество обновлений в своем развитии. Серии Xe и Alchemist были неплохи, но не революционны. Ситуация изменилась с появлением архитектуры Xe2 в процессорах Lunar Lake, что сделало серию Core 200V вполне конкурентоспособной при сравнении с линейкой AMD Radeon 800M.

Похоже, Intel не собирается останавливаться. Графика Intel Panther Lake на базе архитектуры Xe3 должна стать значительным улучшением по сравнению с Xe2. Компания заявляет о более чем 70% более высокой производительности в среднем по сравнению с AMD.

Преемник, который, как говорят, будет представлять собой полноценную архитектуру Xe3 под названием Xe3P, появится в серии Core Ultra 400 и запланирован на следующий год. Процессоры Nova Lake будут использоваться как на мобильных, так и на настольных компьютерах, причём мобильные версии, как ожидается, будут оснащены 12 ядрами Xe3P, что соответствует самому большому варианту iGPU в Panther Lake.

По словам инсайдера Raichu, вариант с 12 ядрами Xe3P будет на 20-25% быстрее, чем Xe3. Это даст Intel преимущество в интегрированной графике, учитывая, что графика Ryzen 500 "Medusa Point", по всей видимости, останется на архитектуре RDNA 3.5.

Если же посмотреть на планы развития AMD и Intel, то у Intel дела обстоят гораздо активнее. AMD сосредоточена на RDNA 3 и RDNA 3.5, во главе с Strix Halo, который только через год стал использоваться для игр, после того как AMD целый год представляла его в качестве ускорителя на основе искусственного интеллекта. Возможно, что у AMD может быть что-то ещё, о чём пока неизвестно, но, учитывая точность некоторых утечек, это кажется маловероятным.

#intel #видеокарты #видеокарты intel #видеокарты intel arc #panther lake #nova lake #xe3 #xe3p
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
5
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
США покидают 66 международных организаций
4
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
6

Сейчас обсуждают

Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Bryant333
01:14
Зазевал чет. 65 лет прошло как никак, а они все еще работают.
Во Франции работают над созданием многоразовой космической ракеты на базе системы запуска Ariane 6
swr5
00:11
Да возьмите купите толстый медный одножильный электропровод в хоз. магазине и припаяйте вы карту к блоку питания через него.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:40
Слышь утырок ебанутый я не знаю че ты несешь .о какой 6600 речь вообще .я в курсе ток что ты за щеку у своего партнера опущенного берешь ранее выкладывали ваши пидарские темы юПошел назер ублюдок с ог...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:27
Пидар тут один -а нет ты -машка полотерка и берниган с Китей -половые братья.Че сученок снова тебя гомосек блокирнули а ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:26
О половой партнер обсоса Китяя появился с огрызком 3050 которы на помойки найден был У вас пидаров уже смотрю сходняк
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
hogo1974
23:17
неа
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Дмитрий Марков
22:34
Оно вообще никак не контраргументирует его коммент, причём тут оно вообще?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дмитрий Марков
22:31
Ты понимаешь, что ты сейчас рассуждаешь с позиции СНГ типочка, у которого мнение основано на комментариях игровых пабликов ВК, под каждым их постом о свитче?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter