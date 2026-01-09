Сайт Конференция
goldas
AMD анонсировала встраиваемые процессоры Ryzen AI P100 и X100
Процессоры имеют разное назначение и основаны на разных кристаллах

Компания AMD представила линейку встраиваемых x86 процессоров Ryzen AL Embedded для двух рыночных ниш. Серия P100 ориентирована на автомобильные системы и промышленную автоматизацию, а X100 — на более ресурсоемкие проекты в области физического ИИ и автономного проектирования.

Ryzen AL Embedded P100 объединяет на одном чипе ядра ЦП Zen 5, графический процессор RDNA 3.5 и нейронный процессор XDNA 2. AMD заявляет о производительности NPU серии P100 до 50 TOPS и диапазоне энергопотребления от 15 до 54 Вт. Компания также указывает на поддержку работы в диапазоне температур от -40°C до +105°C и компактный корпус BGA размером 25 x 40 мм.

Опубликованная AMD линейка P100 начинается с 4-х и 6-ядерных моделей для коммерческого, промышленного и автомобильного сегментов, включая P121, P132, P121i, P132i, P122a и P132a. Производительность NPU составляет от 30 до 50 TOPS в зависимости от модели. Что касается портов ввода-вывода, AMD указывает поддержку двух портов 10GbE с TSN, а также USB4 для моделей, не предназначенных для автомобильной промышленности. Поддержка памяти включает LPDDR5X с ECC на скорости до 8000 МТ/с на отдельных моделях.

Серия X100 на базе архитектуры Halo пока неокончательная и всё ещё находится на стадии разработки, но AMD заявила о своих намерениях. Компания утверждает, что X100 увеличит количество ядер ЦП и производительность ИИ для более требовательных автономных систем, и подтвердила, что серия X100 будет иметь до 16 ядер.

AMD также говорит о P100 как шаге вперед по сравнению с существующей серией Ryzen Embedded 8000, в которой был представлен NPU XDNA от AMD для встраиваемых систем, и в собственном сравнении AMD указывается 50 TOPS против 16 TOPS у NPU.

Что касается сроков, то AMD сообщает, что сейчас проводятся тесты 4-6-ядерных процессоров P100, а серийные поставки ожидаются во втором квартале 2026 года. Компания добавляет, что испытания 8-12-ядерных процессоров P100 должны начаться в первом квартале 2026 года, а испытания X100 запланированы на первое полугодие 2026 года.

#amd #процессоры #процессоры amd #strix point #процессоры нового поколения #krackan point #ryzen ai p100 #ryzen ai x100
Источник: videocardz.com
