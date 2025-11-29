Сайт Конференция
goldas
AMD выпустила видеокарты Radeon PRO W7900D и AI PRO 9600D
Новинки имеют пониженные тактовые частоты, но в остальном ничем не отличаются от оригинальных моделей

AMD официально представила новую видеокарту для рабочих станций Radeon PRO W7900D, которая практически по всем ключевым характеристикам повторяет оригинальную PRO W7900, но с более низкой тактовой частотой в режиме ускорения. Новый вариант использует тот же графический процессор Navi 31 с 96 вычислительными блоками и 6144 потоковыми процессорами. Также в карте сохранилось 48 ГБ памяти GDDR6 на 384-битной шине, обеспечивая пропускную способность 864 ГБ/с, что соответствует стандартной модели PRO W7900.

Однако тактовая частота в режиме Boost снизилась с 2500 МГц у W7900 до 2156 МГц, что, в свою очередь, снижает пиковую производительность FP32 с примерно 61,4 TFLOPS до 54 TFLOPS. Судя по записям драйверов для Linux и предварительным сообщениям, Radeon PRO W7900D позиционируется наряду с существующим семейством Radeon PRO W7000 и, как ожидается, будет ориентирован на рабочие станции для OEM-производителей и рынки, которым требуется ограниченная производительность, включая Китай.

Эта видеокарта идеально подходит для интенсивных рабочих нагрузок благодаря 48 ГБ памяти GDDR6, трем портам DisplayPort 2.1 и технологии AMD Radiance Display Engine, обеспечивающей революционные изменения в освещении, цвете и детализации благодаря 12-битному HDR.

Однако Radeon PRO W7900D — не единственная новая модель, представленная на этой неделе. AMD обновила свои драйверы для Linux, которые демонстрируют поддержку новой модели под названием AI PRO R9600D.

Учитывая название карты PRO W7900D и тот факт, что она доступна только в Китае, можно с уверенностью предположить, что PRO R9600D пока является эксклюзивной моделью для Китая. AMD ещё не выпустила PRO R9600, поэтому, возможно, сначала она будет представлена ограниченным тиражом в Китае, а вскоре состоится глобальный релиз.

#amd #видеокарты #китай #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #видеокарты для китая #radeon pro w7900 #radeon pro w7900d #radeon ai pro 9600d
Источник: videocardz.com
