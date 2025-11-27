Сайт Конференция
goldas
Thunderobot представила игровой ПК с китайским процессором Hygon C86-4G и видеокартой GeForce RTX
Производительность процессора находится на уровне чипов AMD Zen первого поколения и позволяет запускать современные игры

Компания Thunderobot представила в Китае настольный компьютер Black Warrior Hunter Pro на базе китайского процессора Hygon C86. Производитель позиционирует его как первый игровой ПК на рынке, использующий процессор x86 отечественного производства вместо чипа Intel или AMD. Система оснащена замкнутым циклом водяного охлаждения, вентиляторами с RGB-подсветкой и работает под управлением Windows, позволяя играть в такие проекты, как Valorant и Black Myth: Wukong.

Скриншоты CPU-Z из китайских СМИ подтверждают, что чипом является Hygon C86-4G с OPN-кодом 3490. Данная модель имеет 16 ядер, 32 потока, 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, базовую тактовую частоту 2,8 ГГц. На скриншоте ошибочно указан TDP 55535 Вт. Процессор имеет полную совместимость с архитектурой x86-64, поэтому на нём можно запускать стандартное программное обеспечение Windows и популярные игры для ПК без специальных эмуляторов. Корпус использует полностью медный теплораспределитель и теплопроводящий материал на основе индия.

Линейка Hygon C86 изготавливается Hygon Information, китайским производителем, ранее лицензировавшим серверные решения AMD на базе архитектуры Zen. В китайских СМИ C86-4G по-прежнему классифицируется как процессор класса Zen 1, что соответствует его бенчмаркам. Многопоточные результаты близки к показателям Ryzen Threadripper 1950X первого поколения, в то время как однопоточная производительность аналогична показателям более старых настольных процессоров Intel Haswell и Skylake.

Thunderobot пока не опубликовал полные характеристики и цены на систему Black Warrior Hunter Pro. Точные значения тактовой частоты, ограничения мощности и конфигурации памяти в розничных системах пока неизвестны. Официальные фотографии показывают установленную видеокарту NVIDIA GeForce RTX, в то время как на некоторых рендерах изображена другая двухслотовая модель, что позволяет предположить использование различных вариантов видеокарт.

#nvidia #процессоры #geforce #rtx #китайские процессоры #thunderobot #процессоры из китая #hygon #hygon c86
Источник: videocardz.com
