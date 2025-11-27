Системы охлаждения Noctua, совместимые с сокетами LGA1851 и LGA1700, готовы к поддержке процессоров Nova Lake-S

Noctua обновила на своем сайте раздел часто задаваемых вопросов, указав, что все кулеры, совместимые с сокетами Intel LGA1700 и LGA1851, также будут работать на будущей платформе LGA1954. Компания поясняет, что никаких новых креплений не требуется, и процедура установки будет аналогична использованию LGA1700/LGA1851, поскольку система крепления идентична. Таким образом, те кто уже приобрел кулер Noctua, это продлевает срок его службы до следующей настольной платформы Intel.

Компания Noctua уже подтвердила, что LGA1700 и LGA1851 используют одинаковую схему крепления, предлагая бесплатные комплекты для модернизации только для старых кулеров, которые поддерживают LGA1700. Например, низкопрофильная линейка NH-L9i, для большинства кулеров башенного и двухбашенного типа поддержка LGA1700 теперь автоматически подразумевает поддержку LGA1851 и LGA1954.

Ожидается, что сокет LGA1954 дебютирует с настольными процессорами Intel Nova Lake-S, которые должны выйти под названием Core Ultra 400 и увеличить число ядер до 52. Более ранние утечки уже указывали на то, что LGA1954 сохранит тот же размер 45 x 37,5 мм, что и LGA1851, намекая на сохранение совместимости с кулерами. Раздел часто задаваемых вопросов Noctua теперь можно считать первым официальным заявлением производителя о том, что существующие кулеры, совместимые с LGA1700/LGA1851, механически совместимы с настольными чипами Nova Lake.

Для энтузиастов это также говорит, насколько недолговечна будет эпоха LGA1851. Этот сокет охватывает серию настольных процессоров Core Ultra 200K и предстоящее обновление, после которого Intel, как ожидается, переведёт настольные процессоры на платформу LGA1954. С этой точки зрения, предстоящее обновление Core Ultra 200K скорее похоже на способ обеспечить наличие как минимум двух поколений настольных чипов на платформе LGA1851 до перехода на новую платформу.