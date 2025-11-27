Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Кулеры Noctua для LGA-1700 и LGA-1851 будут поддерживать сокет Intel LGA-1954
Системы охлаждения Noctua, совместимые с сокетами LGA1851 и LGA1700, готовы к поддержке процессоров Nova Lake-S

Noctua обновила на своем сайте раздел часто задаваемых вопросов, указав, что все кулеры, совместимые с сокетами Intel LGA1700 и LGA1851, также будут работать на будущей платформе LGA1954. Компания поясняет, что никаких новых креплений не требуется, и процедура установки будет аналогична использованию LGA1700/LGA1851, поскольку система крепления идентична. Таким образом, те кто уже приобрел кулер Noctua, это продлевает срок его службы до следующей настольной платформы Intel.

Компания Noctua уже подтвердила, что LGA1700 и LGA1851 используют одинаковую схему крепления, предлагая бесплатные комплекты для модернизации только для старых кулеров, которые поддерживают LGA1700. Например, низкопрофильная линейка NH-L9i, для большинства кулеров башенного и двухбашенного типа поддержка LGA1700 теперь автоматически подразумевает поддержку LGA1851 и LGA1954.

Ожидается, что сокет LGA1954 дебютирует с настольными процессорами Intel Nova Lake-S, которые должны выйти под названием Core Ultra 400 и увеличить число ядер до 52. Более ранние утечки уже указывали на то, что LGA1954 сохранит тот же размер 45 x 37,5 мм, что и LGA1851, намекая на сохранение совместимости с кулерами. Раздел часто задаваемых вопросов Noctua теперь можно считать первым официальным заявлением производителя о том, что существующие кулеры, совместимые с LGA1700/LGA1851, механически совместимы с настольными чипами Nova Lake.

Для энтузиастов это также говорит, насколько недолговечна будет эпоха LGA1851. Этот сокет охватывает серию настольных процессоров Core Ultra 200K и предстоящее обновление, после которого Intel, как ожидается, переведёт настольные процессоры на платформу LGA1954. С этой точки зрения, предстоящее обновление Core Ultra 200K скорее похоже на способ обеспечить наличие как минимум двух поколений настольных чипов на платформе LGA1851 до перехода на новую платформу.

#intel #noctua #кулеры #nova lake #lga1700 #кулеры для процессора #nova lake-s #lga-1851 #lga-1954
Источник: videocardz.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
1
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
6
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
6
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
1
Археологи раскопали в Казахстане большой город возрастом 3000 лет
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
Cyberpunk 2077 с улучшенной графикой показали в 8K на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090
+
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
26
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
Intel будет оснащать увеличенным объёмом кэш-памяти только разблокированные Nova Lake
+
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
УАЗ временно приостановил выпуск экспедиционных версий «Буханок»
+
В Швеции заявили о необходимости наличия в арсенале ракет дальностью до 2000 километров
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
19
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
23
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
67
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
1

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:09
Это маразм какой то. Польша закажет у швеции, а швеция закажет у франции, франция закажет у сша, сша у южной кореи, южная корея у испании, испания у германии....... Вы как с нами воевать то собираете...
Польша закажет у Швеции три подводные лодки в рамках программы Orka
Baron von Tripperbach
10:08
Справедливо 146%, сказал же что на "абсолютную истину" не претендую, "свою правоту" не отстаиваю. Хотел и это упомянуть в "неудобных выводах" - в том смысле, что полигоном для тестирования не располаг...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Bernigan
10:07
Там просто высокие настройки. А вот тут смотри, высокие-ультра, на первом скрине TAA натив, мазня, на втором FSR, ещё большая мазня с шиммерингом, на 3 DLSS, лицо видно чётко, и мыла нет как на первых...
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
DIP32
10:05
КТП-8 вполне на среднем уровне. А рекорды, да кому они нужны. Все моднявые терпопасты под нагрузкой и температурой подсохнут и станут ничуть не лучше. Тесты термопаст надо проводить спустя полгода, ...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Сергей Анатолич
10:04
Да не в коем случае! Зачем? Опять быть "мальчиком для битья"? И с кем там что то обсуждать, с еуропейскими карликами которые, как показало время, вообще ничего не решают в мире без одобрения из сша. А...
Аналитики считают возвращение России в G8 стратегической необходимостью для Запада
Roditch
10:02
120 мс убивает игровое применение. Играть конечно можно, но bluetooth наушники для игр должны иметь задержку до 50 мс.
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
DIP32
10:02
Вполне на среднем уровне. А рекорды, да кому они нужны. Все моднявые терпопасты под нагрузкой и температурой подсохнут и станут ничуть не лучше. Тесты термопаст надо проводить спустя полгода, год по...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
wooopggabg
10:01
Они в этом случае вообще не причем. Это интел сделали чтобы к новой платформе подходили кулеры от старых
Кулеры Noctua для LGA-1700 и LGA-1851 будут поддерживать сокет Intel LGA-1954
typym6ek
09:56
Люблю я Ноктуа, они прям заботятся о клиентам. Почёт и уважение! Моя башня U14S перекочевала с 1155 платформы, через их набор NM-i17xx-MP78. Можно было бесплатно его получить, отправив заявку им, но я...
Кулеры Noctua для LGA-1700 и LGA-1851 будут поддерживать сокет Intel LGA-1954
HP91
09:49
Nice
Кулеры Noctua для LGA-1700 и LGA-1851 будут поддерживать сокет Intel LGA-1954
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter