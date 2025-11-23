Теперь обновиться до HyperOS 3 могут владельцы Poco F7 Pro, Poco F7, Poco M6 и Redmi 13

Распространение обновления HyperOS 3 от Xiaomi на базе ОС Android 16 по всему миру продолжает набирать обороты. После того как в начале этого месяца стабильное обновление было выпущено на нескольких флагманских и средних моделях, очередь дошла до пользователей ещё четырех популярных устройств.

Среди последних смартфонов, которые получат стабильную сборку HyperOS 3 - Poco F7 Pro, Poco F7, Poco M6 и Redmi 13. Распространение обновления происходит постепенно, поэтому владельцы данных смартфонов могут не увидеть соответствующее уведомление. Сроки варьируются в зависимости от региона и партии устройств.

Ниже представлены новые сборки для очередной партии устройств:

Poco F7 Pro – OS3.0.4.0.WOKMIXM

Poco F7 – OS3.0.3.0.WOLMIXM

Poco M6 – OS3.0.2.0.WNTMIXM

Redmi 13 – OS3.0.2.0.WNTMIXM

Неудивительно, что серия Poco F7 наконец-то присоединилась к этому списку. Их китайские аналоги — Redmi K80 и Redmi Turbo 4 Pro уже получили обновления HyperOS на базе Android 16, что обычно означает скорое глобальное обновление для устройств Poco.

HyperOS 3 является одним из самых интересных обновлений программного обеспечения китайского технологического гиганта за последние несколько лет. Кроме традиционной оптимизации производительности, обновление предоставит пользователям новый визуальный интерфейс с такими функциями, как HyperIsland, новые стили экрана блокировки, улучшенные функции галереи и более тесную интеграцию с искусственным интеллектом Gemini от Google. Также в обновлении доступны Touch to Share, расширенный общесистемный перевод и улучшенные инструменты написания и голосового ввода с использованием ИИ.