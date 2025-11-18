Tesla усиливает попытки производить американские автомобили без использования деталей китайского производства

Источники, знакомые с цепочкой поставок компании, сообщили, что Tesla начала постепенно отказываться от комплектующих китайского производства в начале этого года, заменяя их компонентами, произведёнными в Мексике, Юго-Восточной Азии и некоторых частях Европы. Этот шаг показывает, насколько далеко готов зайти автопроизводитель, чтобы справиться с обострением торговой и технологической напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Компания публично не комментировала такой шаг, но источники заявили, что это отражает как экономическое, так и стратегическое давление.

Этот сдвиг особенно ускорился после того, как администрация Трампа ввела высокие пошлины на широкий спектр товаров из Китая. Эти меры повысили закупочные расходы Tesla и вынудили компанию пересмотреть ценообразование для автомобилей.

В последние месяцы Tesla столкнулась с очередными перебоями в поставках чипов после того, как Китай заблокировал экспорт Nexperia, голландской компании по производству полупроводников, занимающейся обработкой и упаковкой чипов. Китай приостановил поставки после того, как правительство Нидерландов конфисковало производителя у ее китайской материнской компании, которая находится в черном списке США.

Самым большим техническим барьером остается литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы. Компания Contemporary Amperex Technology (CATL) была основным поставщиком этих элементов для Tesla. Однако использование китайских LFP-аккумуляторов в американских автомобилях лишило их права на федеральные налоговые льготы для электромобилей и привело к тому, что Tesla столкнулась с пошлинами.

С прошлого года Tesla прекратила оснащать автомобили, продаваемые в США, китайскими LFP-аккумуляторами, наращивая мощности по производству элементов с аналогичным химическим составом внутри страны. Руководство Tesla заявило, что компания рассчитывает начать производство LFP-аккумуляторов на своем заводе в Неваде в первом квартале 2026 года. Диверсификация цепочки поставок Tesla является частью масштабной перестройки мировой автомобильной промышленности.