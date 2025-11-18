Сайт Конференция
goldas
SPARKLE выпустила видеокарту Arc Pro B60 DUAL 48 ГБ с пассивным охлаждением
SPARKLE Arc Pro B60 DUAL 48 ГБ выделяется необычным расположением портом HDMI и разъемом 12V-2x6

Компания SPARKLE представила безвентиляторную видеокарту Arc Pro B60 Dual Passive SBP60DP-48G для рабочих станций, объединяющую два графических процессора Intel Arc Pro B60 на одной печатной плате. Плата оснащена 48 ГБ памяти GDDR6, подключается к материнской плате через интерфейс PCIe 5.0 x16, который разделяется между двумя графическими процессорами, и имеет мощность до 400 Вт TDP.

Согласно описанию устройства, новая модель компании работает на частоте 2400 МГц в режиме ускорения, имеет в общей сложности 40 ядер Xe, 320 ядер XMX и 192-битную шину памяти с пропускной способностью до 456 ГБ/с. Видеокарта имеет двухслотовый дизайн с размерами 300 x 112 x 42 мм и массу 1,52 кг. Она оснащена полноразмерным пассивным радиатором, а также металлической задней пластиной.

Вместо четырёх разъёмов для подключения дисплея, как на пассивной одночиповой видеокарте Arc Pro B60 24 ГБ от SPARKLE, модель Dual Passive только два порта HDMI 2.1a, каждый из которых поддерживает разрешением до 7680 x 4320 пикселей при частоте обновления 60 Гц. Один порт HDMI расположен на привычном месте на планке, а второй перенесён на верхний край платы, где современные видеокарты размещают внешние разъёмы питания. Примечательно, что питание карты осуществляется через разъём 12V-2x6, а не через стандартный 8-контактный разъём PCIe, как на многих платах Arc Pro B60.

Sparkle уже предлагает три модели в линейке Arc Pro B60: карту с активной системой охлаждения и пассивную одночиповую карту. Компания также анонсировала модель Arc Pro B60 с водяным охлаждением и модель с двумя графическими процессорами с активным охлаждением, что расширит семейство до пяти ускорителей.

#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты intel #видеокарты intel arc #sparkle #arc pro b60 #arc pro b60 dual
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Roditch
10:05
Интернет говорит, что DDR5 32 ГБ (KF560C40BBAK2-32) в DNS месяц назад не стоила 6 т.р. А вот 16 т.р. стоила.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Andy
09:59
Люди уже для своего нового ПК сыновей берут...
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Заблокированный Пользователь
09:07
вытер слой огрызка влажной салфеткой, положил наушники в морозилку, так и начинается очередной день ЯБЛОдрочера
Некоторые пользователи помещают наушники AirPods Max в морозилку для сброса до заводских настроек
Водитель автобуса Мадуро
09:01
Взял для нового пк сына DDR-5 DIMM 32 GB 6000 MHz Kingston Fury Beast RGB, 2x 16 GB Kit, BOX (KF560C40BBAK2-32) за 6000 рублей в DNS, месяц назад стояла 5000 рублей, на 1000 подаражала.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Iezon Din'alt
09:00
ля ну админы очевидно если он к ним обращается нет?! а ты дураааачеееек
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Водитель автобуса Мадуро
08:58
Работодателям не нравятся "наймит" за деньги, работодателям подавай идейного работника который должен пахать за "три копейки" с ежедневными переработками и возможностью работать по выходным. Но такого...
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Заблокированный Пользователь
08:58
ХАХАХАХАХАХАХАХАХ, хомякам как всегда навалили амейзинг)
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
komatoz2000
08:39
интересно, будут ли в будущем ваять диссертации на тему, примерно "Генерация кадров, как способ исправления низкой квалификации программистов", а по простому говоря " генерация дополнительных кадров,...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Iezon Din'alt
08:35
самое тупорылое заявления что я слышал за последнее время.. т.е если по русски сказать, то валв в интервью признает что их коробка дешевле в полтора раза чем миник, но продавать по такой цене она их н...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Андрей Попов
08:33
За чей счёт банкет?
Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale
