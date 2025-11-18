SPARKLE Arc Pro B60 DUAL 48 ГБ выделяется необычным расположением портом HDMI и разъемом 12V-2x6

Компания SPARKLE представила безвентиляторную видеокарту Arc Pro B60 Dual Passive SBP60DP-48G для рабочих станций, объединяющую два графических процессора Intel Arc Pro B60 на одной печатной плате. Плата оснащена 48 ГБ памяти GDDR6, подключается к материнской плате через интерфейс PCIe 5.0 x16, который разделяется между двумя графическими процессорами, и имеет мощность до 400 Вт TDP.

Согласно описанию устройства, новая модель компании работает на частоте 2400 МГц в режиме ускорения, имеет в общей сложности 40 ядер Xe, 320 ядер XMX и 192-битную шину памяти с пропускной способностью до 456 ГБ/с. Видеокарта имеет двухслотовый дизайн с размерами 300 x 112 x 42 мм и массу 1,52 кг. Она оснащена полноразмерным пассивным радиатором, а также металлической задней пластиной.

Вместо четырёх разъёмов для подключения дисплея, как на пассивной одночиповой видеокарте Arc Pro B60 24 ГБ от SPARKLE, модель Dual Passive только два порта HDMI 2.1a, каждый из которых поддерживает разрешением до 7680 x 4320 пикселей при частоте обновления 60 Гц. Один порт HDMI расположен на привычном месте на планке, а второй перенесён на верхний край платы, где современные видеокарты размещают внешние разъёмы питания. Примечательно, что питание карты осуществляется через разъём 12V-2x6, а не через стандартный 8-контактный разъём PCIe, как на многих платах Arc Pro B60.

Sparkle уже предлагает три модели в линейке Arc Pro B60: карту с активной системой охлаждения и пассивную одночиповую карту. Компания также анонсировала модель Arc Pro B60 с водяным охлаждением и модель с двумя графическими процессорами с активным охлаждением, что расширит семейство до пяти ускорителей.