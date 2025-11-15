Новинка является одной из самых дорогих моделей в линейке RTX 5090 и будет выпущена в количестве 1000 штук

Видеокарта ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 от ASUS наконец-то поступила в продажу, цена новинки составит 4099 евро. Продавец также подтверждает, что доступность будет весьма ограничена, и каждый покупатель сможет приобрести лишь одну видеокарту. ASUS уже заявляла, что будет выпущено всего 1000 экземпляров модели 30th Anniversary Edition, поэтому этот выпуск предназначен для коллекционеров, демонстрационных сборок и спонсорских систем, а не для розничных продаж.

ROG Matrix Platinum основана на графическом ускорителе GeForce RTX 5090 Blackwell с 21760 ядрами CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной. ASUS настроила видеокарту на мощность до 800 Вт при использовании совместимого слота BTF High Power, по сравнению с 600 Вт при использовании стандартного разъема 12V-2×6, что обеспечивает дополнительный запас мощности при разгоне.

Видеокарта оснащена большим четырёхслотовым кулером с четырьмя осевыми вентиляторами, медной испарительной камерой, жидкометаллическим охлаждением графического процессора и дополнительным медным покрытием печатной платы. Ускоритель также поставляется с набором инструментов ASUS для настройки и мониторинга, такими как Thermal Map, Power Detector+ и Memory Defroster, к которым также добавилась функция Level Sense в GPU Tweak III, отслеживающая наклон видеокарты и предупреждающая о возможном провисании.

При цене €4099 эта модель RTX 5090 остаётся самой дорогой в европейской рознице на данный момент, за исключением нескольких специальных видеокарт, таких как некоторые версии GALAX Hall of Fame. В настоящее время две видеокарты RTX 5090 Founders Edition стоят примерно столько же, сколько одна ROG Matrix, поэтому данный запуск нацелен на узкую группу энтузиастов, желающих получить лимитированную модель от ASUS.