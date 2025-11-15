Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ASUS ROG Matrix Platinum RTX 5090 поступила в продажу по цене 4099 евро
Новинка является одной из самых дорогих моделей в линейке RTX 5090 и будет выпущена в количестве 1000 штук

Видеокарта ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 от ASUS наконец-то поступила в продажу, цена новинки составит 4099 евро. Продавец также подтверждает, что доступность будет весьма ограничена, и каждый покупатель сможет приобрести лишь одну видеокарту. ASUS уже заявляла, что будет выпущено всего 1000 экземпляров модели 30th Anniversary Edition, поэтому этот выпуск предназначен для коллекционеров, демонстрационных сборок и спонсорских систем, а не для розничных продаж.

ROG Matrix Platinum основана на графическом ускорителе GeForce RTX 5090 Blackwell с 21760 ядрами CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной. ASUS настроила видеокарту на мощность до 800 Вт при использовании совместимого слота BTF High Power, по сравнению с 600 Вт при использовании стандартного разъема 12V-2×6, что обеспечивает дополнительный запас мощности при разгоне.

Видеокарта оснащена большим четырёхслотовым кулером с четырьмя осевыми вентиляторами, медной испарительной камерой, жидкометаллическим охлаждением графического процессора и дополнительным медным покрытием печатной платы. Ускоритель также поставляется с набором инструментов ASUS для настройки и мониторинга, такими как Thermal Map, Power Detector+ и Memory Defroster, к которым также добавилась функция Level Sense в GPU Tweak III, отслеживающая наклон видеокарты и предупреждающая о возможном провисании.

При цене €4099 эта модель RTX 5090 остаётся самой дорогой в европейской рознице на данный момент, за исключением нескольких специальных видеокарт, таких как некоторые версии GALAX Hall of Fame. В настоящее время две видеокарты RTX 5090 Founders Edition стоят примерно столько же, сколько одна ROG Matrix, поэтому данный запуск нацелен на узкую группу энтузиастов, желающих получить лимитированную модель от ASUS.

#nvidia #asus #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #asus rog #asus rog matrix platinum
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
2
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
1
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России превысила 3,4 млн рублей
1
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
1

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
113
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
15
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
25
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
1

Сейчас обсуждают

Евгений Величко
10:55
Если эта стим машина будет массовым продуктом, то значит разработчики игр будут стремиться поддерживать оптимизацию игр под 8Гб видеопамяти. На самом деле это позитивный момент
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Сергей Анатолич
10:55
Да, сволочи же вы западный мир. Не дают вам покоя русские деньги. Ну какие дела с вами вести можно, а? Воры. Хотя деньги адольфа гитлера до сих пор на счетах швейцарских банков лежат, вы их тронуть не...
В Конгрессе США допустили конфискацию российских активов на сумму $2,5 млрд
Чато-ОвerБот
10:53
Бухая каклуха огребла от поляка чемоданом в рыло за мат и спывание "вмэрлой щени" в поезде: https://rg.ru/2025/11/13/ukrainka-v-polskom-poezde-razmahivala-nozhom-poka-ne-poluchila-chemodanom-v-lico.ht...
Рост цен на ремонт увеличил спрос на каско в России
Андрей Жуков
10:47
Что же нам 16-я серия принесёт? 500Вт потребление и снова понижение результатов в играх и рпб. задачах? ))
Процессоры Intel Nova Lake получат поддержку AVX10
shuler37
10:42
Что сие означает? Доступность будет весьма ограничена, и каждый покупатель сможет приобрести лишь одну видеокарту.
ASUS ROG Matrix Platinum RTX 5090 поступила в продажу по цене 4099 евро
Ilya777
10:34
Статья красота, как будто в 2003 году побывал. Спасибо!
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Various Artists
10:28
То что 6 ядерники уступают место 8 и 12 ядерным процессорам это факт. Другое дело причины. Дело не в самих процессорах, а в материнских платах. Где то нет поддержки pci 5 для м.2 накопителя, где то не...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Mekanika
10:26
Мда, дружище, иногда лучше жевать. На Госуслугах нет кнопки "Авторизироваться с помощью Google". EMail ты можешь использовать хоть марсианский.
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
Сергей Анатолич
10:13
Интересно, а на кого сша хочет сбрасывать такие бомбы? Ну до России этот самолёт с бомбой точно не долетит, будет тупо уничтожен. Значит рассчет на страны со слабо развитой пво? Кто же это?
США провели лётные испытания термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда
ЦАГ
10:09
Вот это обзор нормального человека, приятно почитать и фото посмотреть.
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter