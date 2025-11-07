Появилась информация, что графический процессор Intel Arc Pro B60 24 ГБ для рабочих станций поступит в продажу в Европе в середине-конце ноября

Хотя Arc Pro B60 стала первой моделью рабочей станции из линейки Battlemage, выпущенной на рынок, она предназначалась только для OEM-сегмента, и Intel долгое время не подтверждала её выход на розничный рынок. Позже Intel официально объявила, что урезанная версия под названием Pro B50 будет доступна по цене 349 долларов США, начиная с начала сентября.

Портал Videocardz.com предоставил ссылки на несколько европейских розничных продавцов, которые сходятся во мнении, что запуск Pro B60 состоится в середине или конце текущего месяца. Цены, по данным Videocardz.com, варьируются от 769 до 1025 евро. Самой дешёвой моделью станет ускоритель от Sparkle с системой охлаждения с одним турбовентилятором, который будет представлен в конце ноября в ProShop, имеющий несколько региональных представительств.

По цене эта видеокарта будет находиться между RTX 5070 и RTX 5070 Ti, если сравнивать игровые видеокарты. Что касается рынка рабочих станций, то по этой цене сравнивать особо нечего. NVIDIA RTX 4000 с 24 ГБ памяти стоит почти вдвое дороже, а Radeon AI R9700 официально стоит 1299 долларов, но имеет больший объём памяти — 32 ГБ.