goldas
Intel Arc Pro B60 24 ГБ поступит в розничную продажу в Европе по цене от 769 евро
Появилась информация, что графический процессор Intel Arc Pro B60 24 ГБ для рабочих станций поступит в продажу в Европе в середине-конце ноября

Хотя Arc Pro B60 стала первой моделью рабочей станции из линейки Battlemage, выпущенной на рынок, она предназначалась только для OEM-сегмента, и Intel долгое время не подтверждала её выход на розничный рынок. Позже Intel официально объявила, что урезанная версия под названием Pro B50 будет доступна по цене 349 долларов США, начиная с начала сентября.

Портал Videocardz.com предоставил ссылки на несколько европейских розничных продавцов, которые сходятся во мнении, что запуск Pro B60 состоится в середине или конце текущего месяца. Цены, по данным Videocardz.com, варьируются от 769 до 1025 евро. Самой дешёвой моделью станет ускоритель от Sparkle с системой охлаждения с одним турбовентилятором, который будет представлен в конце ноября в ProShop, имеющий несколько региональных представительств.

По цене эта видеокарта будет находиться между RTX 5070 и RTX 5070 Ti, если сравнивать игровые видеокарты. Что касается рынка рабочих станций, то по этой цене сравнивать особо нечего. NVIDIA RTX 4000 с 24 ГБ памяти стоит почти вдвое дороже, а Radeon AI R9700 официально стоит 1299 долларов, но имеет больший объём памяти — 32 ГБ.

#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #intel arc #видеокарты intel #видеокарты intel arc #intel arc pro #intel arc pro b60
Источник: videocardz.com
Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
2
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
2
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
3
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
6
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
2
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
4
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
3
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Nvidia согласилась заменить пользователю видеокарту RTX 5090 с повреждённым 128-контактным разъёмом
2
Предсказавший ипотечный кризис 2008 года эксперт намекает на пузырь ИИ и ставит против Nvidia
+
Samsung анонсировала карты microSD Express P9 для Nintendo Switch 2
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
5
NZXT представила серию вентиляторов Performance с LCP-крыльчатками и шестиполюсными двигателями
+
Corsair представила блоки питания RMx SHIFT второго поколения
1
Геймеры Battlefield 6 на ПК нашли способ отключения кроссплатформенности
+
Activision выпустила трейлер игры Call of Duty: Black Ops 7 и назвала её системные требования на ПК
+

Популярные статьи

Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
204
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
5
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
10
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
+
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
2
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
5

Сейчас обсуждают

LastAtlant
00:46
Thermaltake Versa H18... убогий акрил вместо закаленного стекла, царапины и пыль на раз собирает. Вот и думайте, какие нынче специалисты у бургов
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
_x86_64s
00:29
вот ты наивный, эта ось по факту заняла свой массовый сегмент, то что ты про это не знаешь не меняет этот факт, ты лучше займись насущным продай холодильник, а линукс как нибудь без тебя справиться
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Den Fed
00:18
1,4 нанометра вранье .....
TSMC начала строительство завода по производству 1,4-нм чипов за $48,5 млрд
kilobait3
00:04
только ядерная война. увы больше никак.
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
Яков Рудев
23:21
Вот интересно. Кроме Индии и Китая никто не эксплуатирует такие реакторы причем на земле. Остальные остановили их -не значит ли это что ториевой реактор сейчас экономически/технически не актуален?
Bestune раскрыла секреты идеальной тишины в салоне автомобиля
_x86_64s
23:21
шеша что это за девайс? думаю самый простой варик залить любой херью похожей на ВД, с помощью твердого шлица сделать из этих винтов шлицевую шляпку(или проточить аккуратно узенький шлиц, все зависить ...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Nacvark
22:59
ну цепочка поставок европейская, где-то да оснастят. может в будущем заводы будут в стране, может в соседние страны отправят. в любом случае, значит в текущих условиях даже корпусов свободных не было ...
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
Garthar
22:53
Да все там нормально. ОТ британии разведка и немного оружия, от "партнера" мясо готовое умирать за британские интересы. Когда это было по другому то?
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
Garthar
22:51
Ну так а чего говорить о владельцах погрызенных яблок то? Нет банковских приложений - нет проблемы
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
Яков Рудев
22:38
Да карта слабая
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
