Новинка должна получить отличные возможности фото- и видеосъемки и предназначена специально для блогеров.

Предстоящая серия Zero 40 была замечена в свежей утечке, намекающей на то, что новые телефоны могут повысить уровень видеоблогеров. Похоже, что серия Infinix Zero 40 хочет сосредоточиться на этом.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Infinix Zero 40 обеспечивает запись видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду не только с задней, но и с фронтальной камеры. Помимо захвата 4K, Infinix также предложит стабилизацию видео камер как сзади, так и спереди. Один из датчиков включает в себя 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, что нечасто встречается в ценовом диапазоне менее 500 долларов. Ожидается, что основным датчиком станет 108-мегапиксельный сенсор с поддержкой оптической и электронной систем стабилизации изображения.

Утечка первой информации о серии Infinix Zero 40 подтверждает поддержку нескольких режимов съемки, а именно режима GoPro, режима Vlog и AI Vlog. Кроме того, утечка раскрыла варианты цвета предстоящей линейки Zero 40. Базовый Zero 40 4G будет доступен в цветах Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black, а модель Infinix Zero 40 5G будет выпущен в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black.