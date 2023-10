Игра выходит уже через два дня и станет второй, получившей одновременную поддержку технологий масштабирования от AMD и Nvidia

Грядущая игра Lords of the Fallen от CI Games на базе движка Unreal Engine 5 официально получила поддержку технологии NVIDIA DLSS3, о чем вчера сообщил производитель графических карт. Кроме того вчера было опубликовано раннее сообщение, предлагающее краткий обзор игры всего за два дня до ее официального запуска.

реклама

Ранние превью включало в себя обзор внутриигровых настроек, подтверждающее, что Lords of the Fallen дебютирует с технологией FSR3. В настоящее время существует только одна игра, которая поддерживает как DLSS3, так и FSR3, и это Immortals of Aveum. Следовательно, Lords of the Fallen станет второй игрой, в которой будет реализована двойная технология масштабирования.

У разработчиков нет особых причин исключать поддержку новейших технологий масштабирования, если только у них отсутствуют определенные партнерские отношения или у них нет времени на оптимизацию. Включение этих передовых технологий предлагает геймерам выбор между собственным рендерингом и повышенной производительностью, гарантируя удовлетворение потребностей в оборудовании.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Lords of the Fallen является духовным наследником одноименной игры 2014 года, хотя и не является прямым её продолжением. Новая часть разрабатывается студией Hexworks, основанной CI Games в 2020 году. Путь разработки игры был отмечен многочисленными изменениями и задержками с момента ее первоначального анонса в 2014 году. Теперь игру наконец планируется выпустить 13 октября.