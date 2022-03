Разработчик успел поработать в трёх разных студиях и подарил миру ряд добротных инди-проектов

По данным IGN, индонезийскому разработчику из Джакарты, известному как Мохаммад Фахми, было всего 32 года. Новость о смерти была опубликована через его собственный аккаунт в Твиттере его сестрой.

реклама

Причина смерти на данный момент остаётся неизвестной. Официальный аккаунт Coffee Talk в Twitter также поделился новостью. "Сегодня мы получили сокрушительные новости о том, что Фахми, создатель и автор Coffee Talk, скончался, — написали члены команды разработчиков. — Пусть его душа упокоится с миром. Сейчас наши сердца с родными и близкими Мохаммада. Пусть все хорошие вещи, которыми он с нами поделился, истории, которые он написал, будут жить с нами вечно. Спасибо, Фахми".

Аккаунт студии разработчика Toge Productions также опубликовал прощальное сообщение: "Мы абсолютно опустошены его ранним уходом. Спасибо, Фахми. Покойся с миром". По имеющейся информации, Фахми начал свою деятельность в качестве разработчика в Gameloft, сначала занимаясь программированием и дизайном, а потом переключившись на написание текстов. Позже Фахми присоединился к Toge Productions.

Coffee Talk появилась в мыслях разработчика ещё когда он работал менеджером по маркетингу и связям с общественностью, а после выхода игра стала одной из популярнейших инди-проектов на рынке. Это событие позволило Фахми основать новую студию, Pikslenesia, где он работал над созданием новых авторских проектов, включая What Comes After и Afterlove EP.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Последними, кто опубликовал сообщение по поводу смерти разработчика, стали сотрудники студии Fellow Traveller: "Фахми был причиной и сильно вдохновлял всех нас, мы счастливы, что знали его. Мы очень опустошены и скучаем по нему".