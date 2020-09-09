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Война за господство на рынке игровых видеокарт снова разгорается благодаря недавней презентации новых графических процессоров RTX 3000 от Nvidia. AMD пришлось резко изменить свои планы, которые касаются выпуска новых видеокарт и сделать все, чтобы сокрушить амбиции Дженсена Хуанга. "Красные" готовы уже на днях ринуться "в наступление", чтобы новые видеокарты "зеленых" не стали единственным и ультимативным выбором геймеров.

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Но стоит отметить, что информация о скором "наступлении красных" является лишь очень правдоподобным слухом, и догадками. Но факт остается фактом: NVIDIA хорошенько подпортила дорожную карту AMD, и "красный лагерь" этого так не оставит.

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В ответ на анонс RTX 3070 , RTX 3080 и чудовищного RTX 3090 , AMD может представить свои графические процессоры следующего поколения на основе архитектуры RDNA 2 уже завтра. А видеокарты AMD RX 6000 в ближайшее время.

Завтрашний анонс новейших видеокарт AMD был предсказан Фрэнком Азором в Twitter:

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Но на сколько истинным окажется "предсказание" сотрудника AMD, нам предстоит узнать лишь завтра.

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Советуем следить за рынком видеокарт и мониторить цены на RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые ощутимо подешевеют с выходом новых видеокарт NVIDIA и AMD и также составят конкуренцию новинкам.