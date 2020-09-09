Как ожидается, AMD уже завтра представит свои новые GPU Big Navi RDNA2 с видеокартами RX 6000 - информация от сотрудника AMD
Война за господство на рынке игровых видеокарт снова разгорается благодаря недавней презентации новых графических процессоров RTX 3000 от Nvidia. AMD пришлось резко изменить свои планы, которые касаются выпуска новых видеокарт и сделать все, чтобы сокрушить амбиции Дженсена Хуанга. "Красные" готовы уже на днях ринуться "в наступление", чтобы новые видеокарты "зеленых" не стали единственным и ультимативным выбором геймеров.
реклама
Но стоит отметить, что информация о скором "наступлении красных" является лишь очень правдоподобным слухом, и догадками. Но факт остается фактом: NVIDIA хорошенько подпортила дорожную карту AMD, и "красный лагерь" этого так не оставит.
В ответ на анонс RTX 3070 , RTX 3080 и чудовищного RTX 3090 , AMD может представить свои графические процессоры следующего поколения на основе архитектуры RDNA 2 уже завтра. А видеокарты AMD RX 6000 в ближайшее время.
Завтрашний анонс новейших видеокарт AMD был предсказан Фрэнком Азором в Twitter:
реклама
Но на сколько истинным окажется "предсказание" сотрудника AMD, нам предстоит узнать лишь завтра.
реклама
Советуем следить за рынком видеокарт и мониторить цены на RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые ощутимо подешевеют с выходом новых видеокарт NVIDIA и AMD и также составят конкуренцию новинкам.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила