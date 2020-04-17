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TEAMGROUP буквально сегодня показала революционные NVMe SSD, представленные в двух моделях: Force Cardea Zero Z330 и Force Cardea Zero Z340. Главной особенностью этих революционных накопителей является запатентованная TEAMGROUP система охлаждения. Теплораспределитель новейших накопителей будет состоять из медной фольги и графена.

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Новейший фирменный теплораспределитель будет гарантировать отличное рассеивание тепла при сохранении компактного форм-фактора (вес каждого накопителя составит всего 9 грамм), что делает его пригодным для игровых ноутбуков и высокопроизводительных настольных ПК. Но Force Cardea Zero моделей Z330 и Z340 могут похвастаться не только революционной системой охлаждения, но и высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen3x4 с NVMe 1.3, а также совместимостью с решениями на базе как процессоров AMD, так и процессоров Intel.

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Крайне важным является тот факт, что запатентованная система охлаждения будет на целых 9% эффективней других! Рабочая температура обеих моделей M.2 накопителей будет достигать максимум 70 градусов. При этом, стоит уделить внимание тому, что непосредственно чипы памяти не должны будут превышать температуру в 85 градусов.

Накопители будут поставляться емкостью от 256 до 1000 гигабайт. Но цены на накопители, к сожалению, пока не были опубликованы.