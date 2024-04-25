Подорожание практически неизбежно, вопрос заключается лишь в том, насколько выраженным оно будет.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные аналитической компании TrendForce, цены на твердотельные накопители и жесткие диски в ближайший год могут увеличиться на десятки процентов. Согласно оценкам экспертов, рост цен составит как минимум 25%, максимальная же отметка ограничена примерно 65%. Подорожание вызвано сразу несколькими причинами, но главная из них – превышение спроса над предложением, вызванное бумом ИИ и нейросетей. Контент для их обучения, а также генерируемые данные нужно где-то хранить, а SSD и HDD подходят для этого куда лучше, чем, например, магнитные ленты.

Крупнейшие в мире производители жестких дисков, компании Seagate и Western Digital уже сообщили партнерам о повышении цен на свою продукцию. Аналитики TrendForce ожидают, что подорожают как потребительские, так и корпоративные накопители, разворота же тенденции и снижения цен придется ждать как минимум до второго квартала 2025 года. При этом такой разворот вовсе не гарантирован — если спрос на SSD и HDD дополнительно увеличится, то они продолжат дорожать и в 2025 году, поскольку производители не могут оперативно увеличить объемы выпуска.