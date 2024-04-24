Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Ученые синтезировали новую двухмерную форму золота под названием Goldene
Он похож на графен, но обладает совершенно другими свойствами.

реклама

Подвиньтесь, графен - в научном мире появился новый атомный монослой. Ученым из шведского университета Линчепинга удалось синтезировать материал, который они назвали "goldene" (золотой). Аналогично графену, этот новый материал состоит из атомов, расположенных в одноатомном слое, но только не из углерода, а как вы уже догадались из золота. Это наделило его уникальными свойствами, делающими "goldene" весьма перспективным материалом для различных применений, от батарей до высокотехнологичных сенсоров.

реклама

Графен был открыт в 2004 году, который в конечном итоге принес команде ученых за свои усилия Нобелевскую премию в 2010 году. С тех пор ученые идентифицированы сотни двумерных материалов, большинство из которых было гораздо сложнее выделить, чем графен, потому что двумерные металлы слишком капризны. Атомы металлов имеют тенденцию группироваться вместе, образуя трехмерные наночастицы вместо двухмерных листов. В 2022 году исследователи из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби заявили, что им удалось получить золотистый материал, однако другие исследователи оспорили это утверждение, указав на многослойную структуру полученного материала.

Однако шведским ученым из Линчёпинга удалось обойти эти трудности, разработав метод, названный ими "gold mining" (добычей золота). Он заключается в следующем: сначала создается материал, состоящий из слоев кремния, зажатых между карбидом титана. Затем на поверхность этой структуры добавляются атомы золота. Однако из-за электрохимических свойств золота и кремния они не остаются на поверхности, а проникают в слоистую структуру, замещая атомы кремния. В результате получается тонкий слой золота, заключенный между изолирующими слоями карбида титана.

Крошечные кусочки золотистого материала, видимые в электронном микроскопе высокого разрешения. Автор: Nature / Линчепингский университет

Извлечь монолисты "goldene" из этой "карбидной клетки" оказалось нелегкой задачей. Команда ученых использовала процесс травления для удаления карбида титана. В его основе лежал раствор щелочного феррицианида калия, также известный как реактив Муруками. «Что удивительно, так это то, что мы применили 100-летний рецепт, используемый японскими кузнецами для украшения изделий из железа», — сообщил ученый-материаловед из Линчёпинга Ларс Хультман. В раствор также вошли поверхностно-активные вещества — молекулы, которые окружают листы золота и снижают вероятность их слипания.

В исследовании представлены электронные микрофотографии (см. выше), на которых, по-видимому, запечатлены золотые монослои. В настоящее время команда сосредоточена на увеличении размера монолистов "goldene". На данный момент экспериментальный процесс позволяет синтезировать листы только с общей площадью поверхности 200-нм. Для реализации полного потенциала материала необходимы более крупные фрагменты нового материала. Команда предполагает, что большинство областей, в которых наночастицы золота показали себя многообещающе, можно улучшить с помощью "goldene". Кроме того, ученые надеются, что метод "золотодобычи" может быть использован для синтеза других капризных двумерных материалов в будущем.

#золото #графен #goldene
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Минфин может отменить экспортные пошлины на золото
Ученым из Швеции впервые удалось создать золотые листы толщиной в один атом
Шесть человек были задержаны в связи с крупной кражей золота в аэропорту Пирсон в Торонто
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Weichai Power представила самый эффективный дизельный двигатель в истории
6
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
11
Солдаты ВСУ обнаружили российского робота, одновременно мешавшего работе ПВО и глушившего дроны
+
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
Глава военной разведки Израиля покинет пост из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года
1
В iPhone 16 вместо традиционных кнопок громкости будут революционные кнопки Action
+
Появились данные о всех номерах колец Samsung Galaxy Ring
1
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
1
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
Новая функция Google Drive для Android позволяет быстрее находить файлы
+
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
5
Дания подтверждает передачу оставшихся у нее F-16 Украине после приобретения у США F-35
+
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
+
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Футболка с изображением знака «Стоп» может приостанавливать беспилотные автомобили
1
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
1
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
347
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
47
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
5
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
2
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
10
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
19
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
2
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
10
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
48

Сейчас обсуждают

grazer08
17:18
Дебил-либераст, все денюжек мало ему. Зачем нам рабочие места и развитие своего производства?! Заводик в другую страну и уход от прозрачного налогообложения! А все это замаскируем обоснованием ввиде х...
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
Chihonya
17:09
нищук-огородник грит 16 хватает для успешности вполне)
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
Владимир Фандюшин
17:02
Мой совет : возьми серверные SSD диски на Али. Там дешевле, я недавно три штуки взял от туда. Правда там ёмкость не ровно 2 TB, а 1,75 TB. Если не хватает разъёмов М. 2, то на Али есть переходники для...
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
Китя
16:59
Не гони. Сталин не куда не ездил. Давал указ расстрелять и НКВД на воронке приезжали и выполняли приказ.
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Windmark
16:45
Ага , прям сам Сталин брал и ездил и стрелял ,а Берия тут совсем не причем , которого потом врагом объявили .
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Alterus
16:45
Чёт сегодня где-то писали, что первый смарт на snapdragon 8g4 будет oneplus 13
Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro станут первыми устройствами, оснащёнными Snapdragon 8 Gen 4
Интел-батыр
16:37
красный хуанг своими лестничными лучами походу глаза окончательно прожег с таким блоком питания
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
swr5
16:36
У зеленых, как у американцев - только они обладают зрением правильной картины мира, именно такой какая им выгодна и какая отвечает их низменным интересам.
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
Джон Коннор
16:35
Неплохо, неплохо ))
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
Владимир Сладков
16:33
Зато, с самолёта или космоса... Эти пузырьки видать будет ине хило.... Атомную ,. То из космоса видят...
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем