Реальная скорость чтения/записи составит 56 Гбит/с

Компания HighPoint анонсировала несколько новых карт PCIe Gen5, которые могут заинтересовать энтузиастов. В список входит Rocket 7608A, полноразмерная RAID-карта PCIe Gen5 x16 одиночной ширины с 8 встроенными портами NVMe M.2, поддерживающая форм-факторы 2242, 2260 и 2280. Карта оснащена большим алюминиевым радиатором в комплекте поставки со встроенным охлаждающим вентилятором и использует стандартный внешний разъем питания.

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HighPoint заявляет, что карта совместима как с Windows, так и с Linux и поддерживает аппаратную защиту при загрузке. Они также оснащены встроенными светодиодными индикаторами для раннего предупреждения, которые помогают быстро оценить состояние каждого накопителя и массива данных.

Варианты конфигурации RAID включают RAID 0 - последовательный, при котором данные равномерно распределяются по двум или более дискам для повышения скорости, RAID 1 - зеркальный, при котором данные распределяются по нескольким дискам для обеспечения избыточности или RAID 10 - RAID 1 + 0, при котором данные одновременно зеркальны и последовательны как для обеспечения избыточности, так и для повышения скорости.

HighPoint разработала печатную плату 7608A для обеспечения целостности сигнала, а использование новейшей технологии PCIe Broadcom обеспечивает максимальную производительность, даже когда карта расположена в самом дальнем слоте от центрального процессора. По данным компании, карта может обеспечивать максимальную скорость последовательного чтения/записи 64 Гбит/с и реальную скорость до 56 Гбит/с. Для сравнения, самые быстрые твердотельные накопители PCIe 5.0 на рынке, такие как Crucial T705, имеют максимальную скорость около 14 Гбит/с.

Несмотря на то, что доступны решения более высокого класса, такие как RAID-карты на базе графических процессоров Graid Technology, они лучше всего подходят для облачных и корпоративных приложений. Для среднего энтузиаста скорости 56 Гбит/с, предлагаемой HighPoint Rocket 7608A, должно быть более чем достаточно.

HighPoint Rocket 7608A доступен для предварительного заказа по цене $1999 и, как ожидается, будет выпущен в третьем квартале 2024 года. Накопители не включены в стоимость.