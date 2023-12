В иске говорится, что миллионы статей из The New York Times были использованы для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с ней.

The New York Times (NYT) подала в суд на подразделение OpenAI и компанию Microsoft, утверждая, что созданные этими компаниями ИИ-генераторы текста ChatGPT и Copilot нарушают авторские права газеты. NYT утверждает, что ChatGPT и Copilot были обучены на массивном наборе данных, включающем защищенные авторским правом статьи New York Times. Это, по мнению Times, является явным нарушением ее прав на интеллектуальную собственность.

В иске указывается на случаи, когда ChatGPT напрямую цитирует или сильно перефразирует статьи Times, размывая границы между оригинальным репортажем и контентом, созданным искусственным интеллектом (ИИ). Иск The Times поднимает критические вопросы о том, как ИИ используется в новостной индустрии. Хотя ИИ обладает огромным потенциалом для решения таких задач, как анализ данных и персонализация, его использование контента, защищенного авторским правом, без надлежащего указания авторства создает серьезные этические и юридические проблемы. The Times утверждает, что компания Microsoft и OpenAI, по сути, «нахапали» их журналистскую работу, наживаясь на их контенте и подрывая при этом их ценностное предложение.

В апреле 2023 года NYT сообщила, что предпринимала попытки заключить лицензионное соглашение с OpenAI и Microsoft. Однако переговоры сорвались, и решение не было достигнуто. Times утверждает, что она пыталась заключить лицензионное соглашение с Microsoft и OpenAI, но переговоры в итоге не увенчались успехом.

Иск The Times - один из многих, поданных против контента, созданного ИИ. Все больше писателей выражают озабоченность по поводу использования данной технологии для создания контента. Джон Гришэм и Джордж Мартин подали в суд на OpenAI ранее в этом году. Компания Getty Images также подала в суд на компанию, использующую ИИ незаконно.

Исход судебного разбирательства может иметь последствия как для медиа-, так и для технологической индустрии. Если суд примет решение в пользу Times, это может создать прецедент. Судебное решение заставит технологические компании платить за использование защищенного авторским правом новостного контента для обучения своих моделей ИИ. Это может привести к увеличению расходов разработчиков ИИ и потенциально изменить принципы работы генеративного ИИ.

Однако решение в пользу Microsoft и OpenAI может открыть дверь для еще более широкого использования ИИ в производстве новостей, что потенциально приведет к распространению контента, созданного ИИ, без надлежащего указания авторства и контроля качества. Это может еще больше подорвать доверие к журналистике и способствовать распространению дезинформации.

Судебный процесс New York Times против Microsoft и OpenAI - это только начало большого разговора о роли ИИ в будущем новостей. Эта юридическая битва может оказать глубокое влияние на то, как новости будут производиться, потребляться и монетизироваться в ближайшие годы. За исходом этого судебного процесса будут пристально следить новостные издания, технологические компании и политики по всему миру. Не исключено, что последствия судебного разбирательства выйдут далеко за пределы страниц The New York Times.