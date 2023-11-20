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devchidable
Дэнни Де Вито из «В Филадельфии всегда солнечно» оказался в мире The Last of Us
Дэнни Де Вито в образе Фрэнка Рейнольдса из сериала «В Филадельфии всегда солнечно» попал в мир The Last of Us и заменил собою Джоэла.

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Создатель контента на YouTube eli_handle_b․wav вставил Дэнни Де Вито в образе Фрэнка Рейнольдса из сериала «В Филадельфии всегда солнечно» в некоторые ролики игры The Last of Us.

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В кадре представлены несколько фрагментов из The Last of Us, которые были комично усилены присутствием Фрэнка Рейнольдса и его выходками. Это видео - еще одно творение ютубера, который ранее публиковал другие подобные видеоролики о столкновении маловероятных миров.

Мрачная атмосфера The Last of Us почти не оставляет места для комедийного облегчения. История игры рассказывает геймерам, как пара девушек путешествуют по Соединенным Штатам, преодолевая множество трудностей на своем пути. Во время их обширных поисков смерть и отчаяние вездесущи, и повествование не похоже на комедию. Хотя в промежутках между хаосом случаются моменты передышки, игроки регулярно подвергаются неумолимым обстоятельствам апокалипсиса.


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Создатель видео уже исследовал и ранее подобные кроссоверы в прошлом, используя аналогичное программное обеспечение для реализации своих творческих замыслов. Ютубер использовал программы After Effects, Mocha Pro и Adobe Premier.

#игра #youtube #фильм #danny devito #«в филадельфии всегда солнечно» #дэнни де вито #креатив #создатель контента #фрэнк рейнольдс
Источник: geektyrant.com
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