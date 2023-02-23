В будущем AMD планирует пойти еще дальше и расположить микросхемы DRAM поверх вычислительных чиплетов

Компания AMD в своей презентации ISSCC 2023 подробно рассказала о том, как ей удалось повысить энергоэффективность центров обработки данных и не отстать от закона Мура, даже когда прогресс полупроводниковых литейных узлов замедлился. Возможно, самым поразительным прогнозом для серверных процессоров и ускорителей HPC является многослойная стекированная память DRAM. Компания уже некоторое время выпускает логические продукты, такие как графические процессоры, со стекированной HBM. Это были многочиповые модули (MCM), в которых логические матрицы и стеки HBM располагались поверх кремниевого интерпозера. Хотя это экономит площадь печатной платы по сравнению с дискретными чипами/модулями памяти, это неэффективно для подложки, а интерпозер, по сути, представляет собой кремниевую матрицу с микроскопическими проводами между чипами, уложенными поверх нее.

AMD предполагает, что серверные процессоры высокой плотности ближайшего будущего будут иметь много слоев DRAM, уложенных поверх логических микросхем. Такой метод укладки позволяет экономить площадь печатной платы и подложки, что дает разработчикам чипов возможность разместить еще больше ядер и памяти в одном сокете. Компания также видит большую роль вычислений в памяти, где тривиальные простые вычисления и функции перемещения данных могут выполняться непосредственно в памяти, что позволяет экономить на обходе процессора. Наконец, компания рассказала о возможности создания оптического PHY в упаковке, что упростит сетевую инфраструктуру.

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