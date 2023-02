Мероприятие Nacon Connect пройдёт 9 марта, а старт намечен на 21:00 МСК

Вслед за Nintendo многие издатели создали собственные презентации в стиле Direct, представляя и информируя поклонников о предстоящих играх с помощью цифровых трансляций. Компания Nacon объявила о предстоящей "Nacon Connect", предоставив нам возможность взглянуть на The Lord of the Rings: Голлум", "Робокоп" и многое другое.

Объявив об этом в Твиттере, французский издатель и производитель аксессуаров сказал: "Настройтесь на 9 марта в 19: 00 по центрально-европейскому времени, чтобы узнать эксклюзивные новости о некоторых из наших предстоящих игр 2023 года! "

Вместе с объявлением Nacon выпустила тизерное изображение для шоукейса, показав, что поклонники могут ожидать новостей как минимум по 4 играм - это The Lord of The Rings: Gollum; Ad Infinitum; Ravenswatch и Robocop: Rogue City.

На данный момент единственной игрой с конкретной датой выхода является психологический хоррор FPS, действие которого происходит во время Первой мировой войны - "Ad Infinitum", выход которой запланирован на 20 апреля 2023 года. Robocop: Rogue City не была названа точная дата выхода, однако ранее было объявлено, что она появится в июне 2023 года, так что, возможно, мы узнаем официальную дату на предстоящей выставке Nacon Connect.

Одиночная/кооперативная ролевая игра Ravenswatch пока подтверждена только тем, что выйдет в 2023 году. И последнее, но, конечно, не менее важное: The Lord of The Rings: Gollum в настоящее время намечена на весну/лето 2023 года - хотя, учитывая, сколько раз игра откладывалась, я поверю в это, когда увижу.

Все это и многое другое ожидается на Nacon Connect 2023. Надеюсь, мы также услышим о некоторых других предстоящих играх Nacon, таких как Greedfall 2 и Test Drive Unlimited Solar Crown - хотя нам придется подождать до следующего месяца, чтобы узнать об этом.

