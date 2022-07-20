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Razer обновляет ноутбук Blade 14 и делает доступными скины Razer

Razer предлагает больше цветов для корпуса ноутбука
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Новое пополнение в семействе ноутбуков Razer Blade, Blade 14, теперь доступно в любимом фанатами цветовом решении Quartz. Кварцевый вариант будет доступен только для модели Blade 14, которая оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce 3070 Ti Laptop вместе с процессором AMD Ryzen 9 6900HX для наилучшего баланса между мощностью и портативностью. Кроме того, новые модели в цветах Quartz и Black теперь будут оснащены интерфейсом USB 4 (USB C) и процессором безопасности Microsoft Pluton. Существующие модели Razer Blade 14 2022 потребуют обновления программного обеспечения для использования этих новых функций.USB 4 обеспечивает мощные преимущества для всех моделей 2022 Blade 14. Обновленные порты USB C обеспечивают скорость до 40 Гбит/с и позволяют использовать функцию Thunderbolt, что означает, что Blade 14 можно будет использовать в паре с внешними графическими процессорами, такими как Razer Core X Chroma. USB 4 также позволит использовать DisplayPort 1.4a [TF1] [GH2] [DC3] для внешних мониторов и поддерживает зарядку USB C теперь до 100 Вт.

Процессор безопасности Microsoft Pluton позволяет улучшить защиту от новых, сложных атак путем встраивания защиты непосредственно в кремний. AMD Ryzen 6000 series - первый процессор X86, полностью поддерживающий функции безопасности Windows 11 благодаря встроенному процессору безопасности Microsoft Pluton, который помогает дополнительно защитить систему с помощью защиты "от чипа до облака".

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