AMD выпустила демонстрационный проект, в котором разработчики могут на примере увидеть, как происходит интеграция FSR 2.0

Вчера исполнился год технологии AMD FidelityFX Super Resolution, и разработчики переходят к поддержке FSR 2.0, которая уже появилась в большом количестве игр. Теперь внедрить FSR 2.0 стало еще проще, так как AMD официально выпустила исходный код под лицензией с открытым исходным кодом.

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Как и в случае с FSR 1.0, AMD продолжает поддерживать сообщество с открытым исходным кодом в FSR 2.0. Со вчерашнего дня исходный код находится в свободном доступе на GPUOpen под лицензией MIT. Для тех, кто не знает, лицензия MIT - это лицензия на программное обеспечение с открытым исходным кодом, которая предоставляет разработчикам большую свободу в модификации и распространении, что делает ее очень популярной среди проектов с открытым исходным кодом.

На данный момент FSR 2.0 доступна для всех пользователей в Deathloop, а в ближайшие месяцы эта функция появится в более чем 20 других играх. FSR в целом, включая FSR 1.0 и 2.0 сейчас доступен (или "на подходе") в более чем 110 играх, что является значительным достижением всего через год после запуска. FSR 1.0 уже стала самой быстро принимаемой игровой технологией, когда она достигла 70+ поддерживаемых игр в конце 2021 года. С 2022 года поддержка индустрии только увеличилась.

Важно, что игры могут поддерживать и позволять пользователям выбирать между FSR 1.0 и 2.0, как это было в Deathloop. Теперь FSR 2.0 поддерживает API DX12 и Vulkan и имеет плагины для Unreal Engine 4 и скоро будет доступен для Unreal Engine 5. Технология также доступна в Xbox SDK для консольных игр, в дополнение к недавнему выпуску с открытым исходным кодом.

На сайте AMD вы можете найти все, что вам нужно знать о FSR 2.0, включая ссылки на различные загрузки, документацию и примеры. Вы также можете найти исходный код FSR 2.0 на GitHub.

FSR стал впечатляюще популярным за первый год своего существования, и теперь, когда FSR 2.0 полностью доступен для разработчиков, в комплекте с открытым исходным кодом, мы должны увидеть продолжение этой тенденции с новыми игровыми релизами в этом году и далее.





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